手術封合劑給付過低？健保彙整價格強調高於國際

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）「手術封合劑」5月起部分情況納健保，但遭質疑給付過低。健保署今天公布國際價格彙整，強調參考國內醫院採購價跟國際價格，且經10國健保支付價格比價，事實證明高於國際。

有醫師日前在臉書指出，泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠於2022年在台上市，能有效減少主動脈手術中吻合口的針孔出血，大幅提升手術安全性，但接獲業務代表告知，因健保核定給付價格過低，廠商將自5月起停止供應，病患恐無法再使用這項關鍵醫材。

衛生福利部次長林靜儀隨即於4月30日在臉書（Facebook）澄清，並無此事，不僅不影響患者使用權益，過去屬於自費醫材的手術封合劑，共擬會通過納入健保給付，新制5月起上路，並公布國際比價。

然而，民眾黨立委陳昭姿今天在臉書質疑，林靜儀用不同牌子的價格糊弄人民，根本是在帶風向。

衛生福利部中央健康保險署傍晚透過新聞稿公布「手術凝膠」國際價格彙整表。健保署長石崇良接受媒體電訪說明，血管封合凝膠納入健保是由廠商提出，健保署再徵詢專科學會意見，學會認為目前市面上數款產品並沒有差異性，定價一樣即可，「這是由專家認定的，不是健保署亂湊的。」

石崇良說，血管封合凝膠許可證，原本適用所有血管修補手術，範圍非常大，但專家認為在兼顧考量健保財務及病人使用的急迫性之下，只優先開放主動脈剝離等緊急手術納入全額健保給付，民眾不用再多自費付錢。

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他強調，健保核定的給付價格是參考國內各大醫院的採購價跟國際的價格，並不是市場上賣多少就喊多少，且核藥價本來就要經10國健保支付價格比價，事實證明，台灣並沒有低於其他國家，甚至還高出不少；廠商若認為核價不敷成本，應說明與原產國差異，畢竟健保給付高於原產國，廠商應說明成本差在哪。

石崇良重申：「患者的臨床使用絕對不會受到影響。」因為有其他廠牌產品可以用，而專科醫學會認為這些產品沒有差異性，可互相替代，沒有任何1家優於其他家；目前瞭解廠商也沒有說要退出台灣市場。（編輯：陳政偉）1140502