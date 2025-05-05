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擬開放日本全牛齡牛肉進口 食藥署：無上路時程表

2025/5/5 17:29（5/5 18:36 更新）
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台灣擬開放日本全牛齡牛肉進口，衛福部食藥署長姜至剛（中）強調，日本已被世界動物衛生組織評為「風險可忽略」的最安全等級，攝食風險極低，審慎推動政策，無上路時程表。中央社記者陳婕翎攝 114年5月5日
台灣擬開放日本全牛齡牛肉進口，衛福部食藥署長姜至剛（中）強調，日本已被世界動物衛生組織評為「風險可忽略」的最安全等級，攝食風險極低，審慎推動政策，無上路時程表。中央社記者陳婕翎攝 114年5月5日
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（中央社記者陳婕翎台北5日電）食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口，預告今天期滿，食藥署長姜至剛強調，此舉符合國際風險評估與各國開放趨勢，台灣民眾攝食風險極低，但新制上路無時程表，將視各界意見滾動式討論。

由於國際間狂牛症疫情，台灣在民國92年禁止疫區國家輸入牛肉，106年有條件解封，110年、112年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30月齡以下。衛福部食藥署今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，開放全牛齡牛肉進口。

今天是預告期最後一天，姜至剛今天主持記者會被問到開放日本全牛齡牛肉進口規劃，他表示，日本已超過15年沒有出現狂牛症案例，在世界動物衛生組織（WOAH）的風險未明、風險可控制、風險可忽略3級風險等級，日本的狂牛症被歸類於風險可忽略，屬於最安全等級。

姜至剛表示，對於日本牛肉，不只是台灣，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲與歐盟等超過30個國家都已開放全齡牛，這是符合國際規範與精神的規劃。考慮台灣民眾攝食風險與評估，以最保守估計使用風險相對較高的帶骨牛肉，終身風險中位數是6.49乘以10的負9次方。

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換句話說，就是每1.5億名消費者中，才會有1人可能暴露於罹患新型庫賈氏症風險。姜至剛說，台灣如今規劃走向開放日本全牛齡牛肉進口，食藥署已準備好把關機制，但新制上路並沒有時程表，將視各界意見滾動式討論，希望將安心與安全的距離拉近。

食藥署食品組長劉芳銘說明，預告期今天期滿，公共政策網路參與平台「眾開講」收到3份回覆意見，以及消基會相關回覆，主要內容是食藥署未將相關報告說明公布於網站，針對回覆內容將綜合整理，再進一步評估，才會走後續辦理。（編輯：張雅淨）1140505

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