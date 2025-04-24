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美豬牛標示受矚 食藥署：來源國標示非針對美國

2025/4/24 18:43（4/24 19:10 更新）
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美國總統川普關稅政策引發全球動盪，美方點名台灣美豬、美牛進口設有貿易障礙。食藥署長姜至剛（後中）24日指出，國內規定不論國產或全世界任何國家進口，都是一體適用，並未針對美國或特定地區。中央社記者曾以寧攝 114年4月24日
美國總統川普關稅政策引發全球動盪，美方點名台灣美豬、美牛進口設有貿易障礙。食藥署長姜至剛（後中）24日指出，國內規定不論國產或全世界任何國家進口，都是一體適用，並未針對美國或特定地區。中央社記者曾以寧攝 114年4月24日
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（中央社記者曾以寧台北24日電）美國關稅政策引發全球動盪，美方關切台灣對豬肉及美牛產品要求的標示及檢查。衛福部食藥署今天說，豬牛來源國標示非針對美國；農業部說，台灣對美農產逆差，雙方為互補關係。

美國總統川普關稅政策引發全球動盪，美國貿易代表署（USTR）日前宣布「10項不公平貿易行為」，其中關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部，及農業部、經濟部、外交部、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室主任等單位，針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立法委員楊曜質詢指出，美國貿易代表署向國會提出2025年貿易障礙評估報告，其中明確提出，台灣對於美豬美牛進口的限制規範，是「不必要的貿易障礙」，詢問食藥署對此的意見。

衛生福利部食品藥物管理署長姜至剛答詢指出，美牛開放時間已經超過10年，含萊克多巴胺的美豬（萊豬）進口則從民國110年開始開放，在開放前也有過非常深刻的社會溝通。食安非常強調風險分析，其中一項重點就是風險溝通，而其背後是科學評估，因此在食安優先前提下，一直都有啟動風險溝通。

標示美豬美牛部分，姜至剛表示，國內規定，不論國產或全世界任何國家進口，都是一體適用，並不是針對特定地區。由於國人飲食習慣有非常特別的特殊性，與國際上相當不同，不過因牽涉後續談判，因此相關細節先予以保留。

對於後續貿易談判，姜至剛說，談判之前不露底牌，但是一定會以食安優先，以科學分析、國際標準為基準，建置國內市場稽查機制等基準，出去進行談判。

國民黨立委王育敏質詢經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣，與美方視訊會議過程中，美豬美牛是否在談判議題內，或未來是否成為談判議題。

顏慧欣指出，基於談判互信，現階段無法揭露談判議題；至於美國外國貿易障礙調查報告，則是可以「操之在我」的準備方向，也是一個指引方向。

王育敏接著質詢，台灣對美貿易在農產品方面是逆差28億美元，在此情況下，美方持續逼迫台灣調整美豬美牛產地或萊克多巴胺使用等標示，是否仍然合理，或在逆差下，應該更有底氣可以「守得很穩」。

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她也指出，雖然美方認為標示會構成貿易障礙，但政府仍應從國內消費者立場看待，堅守原則，維持各國豬肉標示產地。

農業部次長杜文珍表示，在農業方面，美國對台是順差，其中，台灣所購買的黃豆其實是畜產業使用，雙方是互補關係，這是美國應該了解的，一定會提供相關資料給談判代表。（編輯：管中維）1140424

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