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美豬牛標示受矚 邱泰源：堅持食安優先等4原則

2025/4/24 09:58（4/24 10:11 更新）
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圖為豬肉商品示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛生福利部長邱泰源今天針對美豬、美牛關稅與食安標示議題表示，衛福部一定會堅持食安優先、科學分析、國際標準與市場稽查4大原則，相關規定一體適用，沒有針對特定國家。

川普關稅政策引發全球動盪，美國貿易代表署（USTR）日前宣布「10項不公平貿易行為」，其中關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。對此，在野黨擔憂農產品關稅、食安標示等，成為關稅談判籌碼。

立法院社福及衛環委員會今天邀請衛生福利部，及農業部、經濟部、外交部、行政院經貿談判辦公室、行政院食品安全辦公室等單位，針對「美豬、美牛進口零關稅且如何保障國人食品安全及農民權益」進行專題報告，並備質詢。

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邱泰源會前接受媒體聯訪表示，站在衛福部立場，一定以守護全國人民食安為最高任務，一定會依科學根據進行分析、跟國際接軌，最重要的是，會嚴格落實市場稽查；為食品安全努力，是衛福部最大目標。

媒體提問，美方是否有抗議台灣對美牛檢驗太嚴格、對美談判中是否會讓步瘦肉精殘留標示。邱泰源指出，上述食安優先、科學分析、國際標準與市場稽查4大原則，就是衛福部所堅持的原則，絕對不會改變，且所有規定都是一體適用，沒有針對特定國家。（編輯：吳素柔）1140424

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衛生福利部長邱泰源（右）24日上午在立法院受訪，就美豬、美牛關稅與食安標示議題表示，衛福部一定會堅持食安優先、科學分析、國際標準與市場稽查4大原則，為食品安全努力，是衛福部最大目標；相關規定一體適用，沒有針對特定國家。中央社記者曾以寧攝 114年4月24日
衛生福利部長邱泰源（右）24日上午在立法院受訪，就美豬、美牛關稅與食安標示議題表示，衛福部一定會堅持食安優先、科學分析、國際標準與市場稽查4大原則，為食品安全努力，是衛福部最大目標；相關規定一體適用，沒有針對特定國家。中央社記者曾以寧攝 114年4月24日
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