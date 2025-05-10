彈吉他的手也能砌磚 偏鄉女孩考取國立土木科

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）抱著吉他，彈出動人的樂章；台東工專女學生郭佩璇細膩的雙手不僅彈吉他，還能製圖、砌磚。來自偏鄉，父母親從事土木工程，郭佩璇如願考上國立大學土木工程系。

國立台東專科學校高職部學生郭佩璇6日透過繁星錄取嚮往的國立高雄科技大學土木工程系，寫下偏鄉學生的圓夢篇章。

郭佩璇住在台東最北鄉鎮長濱鄉海岸山脈下的忠勇村，這個村出土許多史前文物單石，許多民宅的花圃、圍籬和步道，都是史前的單石所做成，因此被稱為史前遺址村，但因人口逐漸稀少，當地小學忠勇國小於102年裁撤，忠勇村成為偏鄉的偏鄉。

專科學校秘書室組員江惇元今天告訴中央社記者，郭佩璇的父母親在村莊是「做土水的」 （土木工程），佩璇從小耳濡目染，也要投入土木工作，因此將高雄科技大學土木工程系列為第1志願，日前繁星放榜終於如願，以全國第4名的傑出表現錄取，寫下偏鄉小孩突破逆境，追夢踏實的感人樂章。

江惇元表示，郭佩璇憑藉堅定的意志與實作能力曾在多場全國性比賽中大放異彩，包括榮獲「112年全國木橋載重創新設計競賽第3名」、「113年全國抗震大作戰第7名」，展現卓越的專業實力與創新思維。考取了丙級測量、砌磚、手繪製圖與電腦繪圖、乙級工程測量等5張技術士證照，考照率更是宜花東地區土木科之冠。

除了專業科目外，郭佩璇選擇參加吉他社，找到紓壓與表達自我的方式，使高職生活更添色彩。

江惇元表示，郭佩璇的父親去年發生車禍，導致長時間無法工作，家中經濟全仰賴從事土木工程的母親一肩扛。身為長女的郭佩璇，不僅要自律自強，還得分擔照顧弟弟與妹妹的責任。

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郭佩璇透過江惇元告訴中央社記者，她的名次雖然能錄取更前段的校系，但高雄科技大學土木工程系始終是她心中的第1選擇。因為科上的張恒瑋主任與張凱翔老師都是校友，她也希望能追隨老師們的腳步，有一天成為能替故鄉盡一己之力的土木工程師。

郭佩璇鼓勵學弟妹，當年選擇走技職教育，是最正確的決定。這3年不僅讓她學會實作與專業技能，也讓她明白，來自偏鄉的孩子只要努力，一樣可以站上全國舞台，「別害怕夢想遙不可及，只要不放棄，命運終將為你開出一條路。」（編輯：龍柏安）1140510

台東專科學校學生郭佩璇來自偏鄉，父母親從事土木工程，她透過繁星錄取嚮往的國立高雄科技大學土木工程系。（台東專科學校提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日