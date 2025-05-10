加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

彈吉他的手也能砌磚 偏鄉女孩考取國立土木科

2025/5/10 12:48（5/10 13:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東專科學校高職部學生郭佩璇透過繁星錄取國立高雄科技大學土木工程系，細膩的雙手不僅彈吉他，還能製圖、砌磚。（台東專科學校提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
台東專科學校高職部學生郭佩璇透過繁星錄取國立高雄科技大學土木工程系，細膩的雙手不僅彈吉他，還能製圖、砌磚。（台東專科學校提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣10日電）抱著吉他，彈出動人的樂章；台東工專女學生郭佩璇細膩的雙手不僅彈吉他，還能製圖、砌磚。來自偏鄉，父母親從事土木工程，郭佩璇如願考上國立大學土木工程系。

國立台東專科學校高職部學生郭佩璇6日透過繁星錄取嚮往的國立高雄科技大學土木工程系，寫下偏鄉學生的圓夢篇章。

郭佩璇住在台東最北鄉鎮長濱鄉海岸山脈下的忠勇村，這個村出土許多史前文物單石，許多民宅的花圃、圍籬和步道，都是史前的單石所做成，因此被稱為史前遺址村，但因人口逐漸稀少，當地小學忠勇國小於102年裁撤，忠勇村成為偏鄉的偏鄉。

專科學校秘書室組員江惇元今天告訴中央社記者，郭佩璇的父母親在村莊是「做土水的」 （土木工程），佩璇從小耳濡目染，也要投入土木工作，因此將高雄科技大學土木工程系列為第1志願，日前繁星放榜終於如願，以全國第4名的傑出表現錄取，寫下偏鄉小孩突破逆境，追夢踏實的感人樂章。

江惇元表示，郭佩璇憑藉堅定的意志與實作能力曾在多場全國性比賽中大放異彩，包括榮獲「112年全國木橋載重創新設計競賽第3名」、「113年全國抗震大作戰第7名」，展現卓越的專業實力與創新思維。考取了丙級測量、砌磚、手繪製圖與電腦繪圖、乙級工程測量等5張技術士證照，考照率更是宜花東地區土木科之冠。

除了專業科目外，郭佩璇選擇參加吉他社，找到紓壓與表達自我的方式，使高職生活更添色彩。

江惇元表示，郭佩璇的父親去年發生車禍，導致長時間無法工作，家中經濟全仰賴從事土木工程的母親一肩扛。身為長女的郭佩璇，不僅要自律自強，還得分擔照顧弟弟與妹妹的責任。

google news透過 Google News追蹤中央社

郭佩璇透過江惇元告訴中央社記者，她的名次雖然能錄取更前段的校系，但高雄科技大學土木工程系始終是她心中的第1選擇。因為科上的張恒瑋主任與張凱翔老師都是校友，她也希望能追隨老師們的腳步，有一天成為能替故鄉盡一己之力的土木工程師。

郭佩璇鼓勵學弟妹，當年選擇走技職教育，是最正確的決定。這3年不僅讓她學會實作與專業技能，也讓她明白，來自偏鄉的孩子只要努力，一樣可以站上全國舞台，「別害怕夢想遙不可及，只要不放棄，命運終將為你開出一條路。」（編輯：龍柏安）1140510

#高雄科技大學
#張凱翔
#國立台東專科學校
台東專科學校學生郭佩璇來自偏鄉，父母親從事土木工程，她透過繁星錄取嚮往的國立高雄科技大學土木工程系。（台東專科學校提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
台東專科學校學生郭佩璇來自偏鄉，父母親從事土木工程，她透過繁星錄取嚮往的國立高雄科技大學土木工程系。（台東專科學校提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月10日
江惇元
探勘鑽井有機會走向世界 東專2學生將成中油新鮮人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：