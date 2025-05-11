教部補助大專生帶動中小學社團發展 215校受惠

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（中央社記者許秩維台北11日電）教育部推動「帶動中小學社團發展計畫」，113年補助49所大專的164個社團、2764名大專生，至215所中小學帶動社團發展，讓8455名中小學生擴展課外活動資源。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓學生社團活動向下扎根、永續發展，引導學生參與正向課外活動，教育部補助各大專校院申請辦理「帶動中小學社團發展計畫」，由大專學生社團與鄰近社區中小學合作，定期辦理社團活動，帶領中小學生擴展課外視野。

根據教育部資料顯示，113年共補助49所大專校院164個社團執行215個計畫，有2764名服務志工至215所中小學帶動社團發展，服務8455名中小學學生。

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嘉義大學蘭潭國樂團與嘉義大學附設國小合作，藉由教學互動提升小學生的國樂知識與琴藝，並透過音樂成果發表會，鍛鍊大學生協調處事能力；大仁科技大學貝斯特生命教育社則運用繪本故事、思考體驗活動以及律動、戲劇等多元藝術，讓屏東縣青山國小、青葉國小的學生學習人際互動，在團隊合作互動模式中學習服務、互助與關懷。

教育部提到，大專校院學生社團透過規劃及設計一系列活動，引導中小學生參與體驗，不僅落實大學社會責任、磨練社會參與所需多元化能力，同時也提升中小學生課外活動資源並擴展視野，讓學生社團活動教育功能可以永續發展。（編輯：陳仁華）1140511