光明水力電廠開發擬鑽炸 環團憂引山崩地滑

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（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天召開大甲溪光明抽蓄水力發電環評初審。環團認為該地區地質脆弱，鑽炸工程可能加劇山崩地滑；支持開發的學者認為，本案10.6公里的隧道並不是台灣最長的引水道，不需要無厘頭的反對。

環境部今天舉辦「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。

本案開發單位為台灣電力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部。本案規劃利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建1條長約10.6公里頭水隧道（含壓力鋼管及平壓塔），以及設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610百萬瓦（MW）以下。

反對本案開發的環團會議前到環境部抗議。

水資源保育聯盟學術委員張豐年表示，梨山至谷關段易出現山崩地滑，除地勢險惡外，更與人為開發（如中橫、各水庫、電廠）所需，內外鑽炸致地體鬆動；921地震、桃芝、敏督利等颱風後，各種復建工事讓鬆動更為惡化。

張豐年憂心，光明電廠開發案鑽炸主在山體內且規模特大，擾動更為加重，梨山順向坡又出現地滑，連帶德基壩遭浪濤沖擊致潰決，整個大甲溪流域將毀於一旦。

淨竹文教基金會董事長林聖崇表示，2003年敏督利風災引發1.2億立方公尺的土石流，造成大甲溪青山電廠全毀、谷間房舍遭淹沒。中橫地質破碎脆弱，山體不堪鑽炸開挖，可能會危及大甲溪其他電廠的安全，以及下游谷關、東勢、石岡、后里、豐原的居民生命財產安全。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，本案在2022年提出時，是二部機組裝置容量368MW，因環評委員覺得規模太小而建議擴大，因此台電擴大為四部機組裝置容量提升至610MW，批評「這是台灣有史以來第一次由環委建議擴大規模的開發案」。

許心欣說，光明電廠的裝置容量610MW只比中火一部燃煤機組550MW略大，一個裝置容量這麼小的抽蓄電廠，竟要花近新台幣600億元公帑，還加劇地質破碎、山崩地滑、破壞生態環境、危害其他電廠。

不過，也有支持本案開發的學者。

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中興大學環境工程系教授莊秉潔在臉書上表示，大甲溪光明抽蓄與日月潭明池抽蓄一樣，都是目前最環保、最能與當地地景整合的儲能設施。本案10.6公里的隧道並不是台灣最長的引水道，比2006年完成的新武界引水隧道的16.5公里還短6公里。

莊秉潔認為「不需要無厘頭的反對」，需要的只是監督及支持。完成後可以搭配光電或風電，取代610MW的燃煤發電。對台灣邁向2025淨零，走上扎實的一步。（編輯：李亨山）1140512