佛教衛塞節 新加坡佛光山、慈濟辦慶典活動

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（中央社記者吳昇鴻新加坡12日專電）正值佛教節日衛塞節，新加坡佛光山舉行慶祝活動，駐新加坡代表童振源今天說，衛塞節相關活動吸引民眾參與，增進台星友誼。此外，新加坡慈濟功德會也舉辦浴佛典禮等，吸引上千人與會。

今年新加坡佛光山衛塞節（Vesak）慶祝活動主題為「共生與共榮」，從10日起一連3天在榜鵝（Punggol）一帶舉行相關慶典儀式。

衛塞節是南傳佛教傳統紀念日，紀念佛陀誕生、成道、涅槃的日子，祈求天下無災無難，祈求人心淨化，也祈求社會祥和。

童振源今天上午赴新加坡佛光山出席「迎太子」典禮並致詞。他向中央社表示，佛法是普渡大眾，可激發社會投入更多慈善義舉，佛光會新加坡協會成立至今超過30年，有助於促進社會發展淨化人心。

童振源指出，新加坡佛光山舉辦衛塞節相關活動，吸引眾多民眾參與捐獻等善舉，過程中也增進了台灣與新加坡的友誼。

新加坡慈濟功德會也發布新聞稿表示，慈濟每年在5月第2個星期天舉辦週年慶暨浴佛大典，慶祝佛誕節、母親節和全球慈濟日，在這「3節合一」的日子，慈濟在全球各據點凝聚超過10萬人為世界祈福。

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慈濟表示，其中熟悉社區急救工作的上班族葉林雄，自2013年起協助慈濟在浴佛大典擔任急救人員，也年年在光明山普覺禪寺舉辦的「三步一拜」活動擔任急救員，展現守護佛教社群的精神。

總理公署部長英蘭妮（Indranee Rajah）也出席活動。慈濟指出，今年母親節隔天剛好是衛塞節，為了讓民眾彈性參與，慈濟將以往的晚間戶外浴佛典禮增至2天7場，並在靜思堂舉辦，近2000人與會。（編輯：唐聲揚）1140512

新加坡佛光山12日舉行衛塞節慶祝活動，眾多信徒出席。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年5月12日

慈濟功德會（新加坡）慶祝佛誕節、母親節和全球慈濟日，吸引眾多信眾與會。（新加坡慈濟功德會提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年5月12日

慈濟功德會（新加坡）慶祝佛誕節、母親節和全球慈濟日，信眾出席踴躍。（新加坡慈濟功德會提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 114年5月12日