巴西進口玄米油檢出致癌物 邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，包括百貨公司從巴西進口的玄米油，被檢出含致癌物縮水甘油脂肪酸酯（GEs），共1批、480.24公斤，依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署最新邊境查驗不合格名單，共有11項不合格產品，如日本鮮櫻桃、越南綠茶、韓國醃白蘿蔔切塊等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，遠東百貨股份有限公司從巴西進口的玄米油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯每公斤1153微克超標，共1批、480.24公斤，依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯（GEs）於市售供食用，或作為食品加工原料之植物性食用油脂，以縮水甘油或稱為環氧丙醇計算限量為每公斤1000微克。

縮水甘油污染物質是近幾年發現的新興加工污染物，主要是植物油經過高溫、脫臭、脫酸、脫色的過程中，產生的有害物質，長期食用可能有人體致癌疑慮。

鄭維智說，經查遠東百貨公司跟巴西進口的玄米油都是首次違規，邊境將針對遠東百貨公司由一般抽批查驗（2%至10%），調整為加強抽批查驗（20%到50%）。

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此外，聯馥食品股份有限公司從秘魯進口1批、重量270公斤的乾燥牛肝菌菇，被檢出殘留農藥磷化氫0.07 ppm、巴賽松0.15ppm；分別超過「農藥殘留容許量標準」中，燻蒸劑磷化氫容許量的0.01ppm，殺蟲劑巴賽松為不得檢出，同樣在邊境必須退運或銷毀。

鄭維智表示，這是聯馥食品股份有限公司近半年來首次有自秘魯進口的乾燥牛肝菌菇違規，會針對該公司在邊境由一般抽批查驗（2%至10%），調整為加強抽批查驗（20%到50%）。（編輯：吳素柔）1140520