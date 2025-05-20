航點、機位增加 暑假日本團比去年便宜逾5%

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（中央社記者余曉涵台東20日電）品保協會今天指出，第3季日本團費因航點增加、機位數變多等因素，整體團費價格較去年便宜5%到10%；韓國團費雖然較去年持平，但比今年4到6月漲10%到15%。

中華民國旅行業品質保障協會今天舉行記者會，公布今年第3季（7到9月）的合理團費價格。

根據品保協會新聞稿，馬新泰菲印旅遊方面，因為東南亞旅遊市場整體銷售狀況不佳，當地飯店業者及台灣旅遊業者均提出優惠吸引客人，並加大力度針對暑假團體推出促銷，讓第3季暑假的團費無明顯漲幅。

至於台灣旅客最喜歡去的日本，品保協會指出，目前旅客仍以大阪、東京為旅遊重點，但九州的福岡、熊本有逐漸上升趨勢，且未來日本高團費時期將延長，主因是大阪萬國博覽會帶動周邊房價及巴士等價格均有明顯上漲，加上7、8月暑假前往環球影城旅客將大幅湧現，造成日本關西團費居高不下。

品保協會說，日本國民出國慾望縮減，改為國內消費，因此日本國內旅遊暢旺，加上韓國、中國旅客赴日本仍持續成長，因此飯店、餐廳、巴士等報價均有顯著調漲。

不過，品保協會指出，由於今年航點增加，機位數變多，日本團費價格比去年約低了5%到10%，最便宜的沖繩團費價格區間在新台幣2萬4900元到4萬2900元，京阪神的團費則落在3萬4900到5萬1900元。

韓國方面，品保協會說，團費跟去年同期持平，但因暑假旺季票價調漲，相較今年4到6月，團費調漲10%到15%。

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近期也很受台灣旅客歡迎的越南，仍以越南峴港為大宗，團費價格大略持平，或少數受機票、飯店調漲的影響略漲5%到8%。

品保協會說，長程的美加線跟去年同期大致持平；歐洲線受到美國關稅衝擊、匯率變動等影響，較去年同期成長漲幅約5%到8%；中亞非也受到燃油價格上漲、通貨膨脹、景點門票調漲、人力短缺影響，調漲約15%到20%；澳洲漲幅約4%；紐西蘭漲幅約15%。（編輯：吳素柔）1140520