即拔即植提升植牙效率 醫師：條件較嚴須術前評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）人工植牙是臨床牙科治療修復缺牙重要方式，但傳統植牙流程往往需時數月，牙醫師指出，較先進「即拔即植」可提升修復效率與穩定性，但適用條件較嚴格，須術前仔細評估。

奇美醫院牙醫部贋復補綴牙科主治醫師林敬容今天在院內衛教宣導會表示，傳統植牙流程分拔牙、癒合期、植體植入、假牙安裝等階段進行，整個療程往往需時數月以上，拔牙後空窗期可能影響患者日常生活及外觀自信，且期程愈久，缺牙處骨質流失與牙齦退縮愈明顯，重建效果較易受影響。

林敬容表示，即拔即植技術能安排在一次門診中完成拔牙與植體植入，同步裝戴臨時假牙，縮短治療時間、減少手術次數，並有助維持原有組織完整性，特別適用於審美要求較高的前牙區，透過精確術前規劃，有效達成功能與外觀兼顧治療目標。

她說，近日收治1名43歲女性，因車禍導致上多顆門牙斷裂，檢查後發現其中1顆須拔除，患者經評估後符合採用即拔即植條件，在拔除牙齒當日立即植入人工植體，裝上臨時假牙，確保基本口腔功能與外觀，待植牙傷口復原穩定再換上正式假牙，重建後齒列協調、外觀自然。

透過 Google News 追蹤中央社

林敬容表示，即拔即植技術已被多項國際植牙研究肯定，尤其在前牙區更能顯著減少骨質流失與牙齦退縮，有助維持自然牙齒外觀。

林敬容指出，即拔即植技術須嚴格選擇適應症，條件包括無明顯感染病灶、頰側骨板結構完整、牙齦厚度足夠、齒槽骨量可提供足夠植體初期穩定性等；術前須透過3D電腦斷層掃描評估是否適宜執行，因亞洲人頰側骨板結構較薄，從門診經驗估算，符合條件患者比例仍偏低，民眾可向專業牙醫師諮詢。（編輯：陳仁華）1140522