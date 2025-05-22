立委籲修老農津貼排富 農業部：適時向行政院反映

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）老農津貼排富條款已14年未調整，今天有立委呼籲修改。農業部回應，目前老農津貼的排富標準，比其他社福津貼寬鬆，但會適時向行政院反映土地增值對請領老農津貼資格的影響。

民進黨立委郭國文、林俊憲今天召開記者會指出，老農津貼排富條款已14年未調整，近年通貨膨脹，導致不少老農因土地增值而不符合領取資格，呼籲農業部修正老農津貼排富條款，納入自我調節機制，可依物價調整。

農業部輔導司副司長陳怡任告訴媒體，目前老農津貼的排富標準，比其他社福津貼寬鬆，農地價值及農業所得都不包括，農業外所得年收入超過台幣50萬元，包含：薪資、利息、股利、租金、財產交易及107年1月1日以後新增的其他不動產才會計算。

不動產部分，老農個人所有土地與房屋，扣除農地和農舍後，價值合計達新台幣500萬元以上者，不能領取老農津貼，若無農舍者，其個人所有的唯一房屋且實際居住者，房屋與其土地價值未超過400萬元，可不計算價值；超過400萬元者，以扣除400萬元為限。

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陳怡任說，考量土地及房屋可能隨時間增值，「老年農民福利津貼暫行條例」曾修法放寬規定，107年起，原已領取老農津貼者，如果所有土地、房屋在「未新增」的情況下，卻因公告土地現值或房屋評定標準價格調升，導致土地與房屋價值超過500萬元，還是可以繼續領取老農津貼。

陳怡任說，所有社福津貼都是政府撥補，在排富上會有衡平及財政整體考量，農業部會適時向行政院反映土地增值對請領老農津貼的實質影響。（編輯：陳清芳）1140522