教育部補助教保人員建立社群共學 提升特教知能

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（中央社記者許秩維台北26日電）為協助教保服務機構營造友善的融合教育環境，114學年學前融合教育教師學習社群及輔導計畫即日起受理申請，由教育部補助經費，鼓勵教保人員建立社群共學，提升特教知能。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「教保服務機構融合教育輔導」以招收身障生的普通班或集中式特教班的教保服務機構為輔導對象，由各機構視需求向國教署申請補助，專家學者實地輔導，依各機構實務情形及幼兒個別需求客製化輔導策略，建立友善的融合環境。

為協助教保服務人員提升特教專業知能，教育部推動「學前融合教育教師專業學習社群」，由學前特教教師、教保服務人員或相關專業人員自主組成社群，國教署補助相關經費，透過社群運作方式討論學前融合教育相關主題和個案並分享經驗，藉由共學支持，提升特教專業知能。

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114學年學前融合教育教師學習社群及輔導計畫即日起至7月1日受理申請，每個社群至少3人，每個社群推舉1名成員為召集人，並以其服務機構為申請單位，同機構（學校）每個社群以補助新台幣2萬元為限，跨機構（學校）或跨專業社群以補助3萬元為限。

國教署表示，期待透過學前融合教育社群及輔導計畫，協助教保服務人員提升特教專業知能，逐步建構溫暖、接納、相互支持的班級氛圍，營造關懷包容的融合環境，歡迎有收托身心障礙幼生（含疑似生）的教保服務機構提出申請。（編輯：管中維）1140526