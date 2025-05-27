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白天回溫西半部上看33度 大台北東側有短暫陣雨

2025/5/27 08:18（5/27 08:28 更新）
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圖為台北大湖公園午後有親子開心出遊，家長在旁為孩子撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社台北27日電）氣象署預報，今天白天氣溫回升，西半部及東南部高溫普遍在攝氏29至33度；東半部、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨。清晨發布陸上強風特報，桃園、屏東等6縣市防強風。

氣象署預報，今天清晨各地氣溫稍涼，中部以北及宜、花約19至21度，南部及台東約23度；白天東北季風減弱，氣溫回升，西半部及東南部高溫普遍在29至33度，南部近山區溫度會再更高一點，宜、花高溫約27度。

降雨方面，氣象署預報，由於水氣減少，東半部地區、恆春半島及大台北東側有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，東北部地區及中南部山區有較大雨勢發生的機率。

氣象署預報，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

離島天氣，氣象署預報，澎湖為多雲，23至29度；金門為多雲，20至29度；馬祖為多雲，21至25度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天高壓出海，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140527

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