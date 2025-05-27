台南男腋下汗腺發炎化膿逾2年 手術切除植皮獲改善

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南一名25歲男子因雙側腋下反覆發炎、化膿長達2年多，就醫診斷為化膿性汗腺炎，接受切除合併植皮手術才得以改善；醫師呼籲汗腺較發達者，應特別注意早期診斷與治療。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師葉敬淳今天在院內衛教宣導會表示，這名病患身體質量指數（BMI）達38.9已屬肥胖範圍，因雙側腋下大面積反覆發炎、化膿長達2年多，不僅須長時間墊著多層衛生紙、頻繁更換衣物避免膿液滲透，更因異味與尷尬情境逐漸遠離社交生活。

葉敬淳表示，經診斷為化膿性汗腺炎，評估以藥物或切開引流等治療方式治療效果皆不理想，最後安排雙側腋下廣泛切除合併植皮手術，病患術後恢復良好，未再復發，肩部及上肢運動功能也未受影響。

他說，化膿性汗腺炎最常出現在腋下、鼠蹊部等大汗腺主要分布部位，主要為大汗腺阻塞、反覆感染造成慢性發炎皮膚疾病，初期症狀與青春痘、發炎性囊腫類似，若未及時控制就可能演變為局部組織破壞。

葉敬淳表示，輕度病人可使用抗生素、抗發炎藥物控制病灶，中重度病人則可考慮使用生物製劑或手術治療，對長期反覆發作病人來說，廣泛切除合併植皮重建能有效清除病灶，是相對根本解決方案。

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葉敬淳指出，化膿性汗腺炎與體型肥胖、抽菸習慣、家族史等因素有關，肥胖者因皮膚皺摺多，加上免疫反應不穩定，易導致皮膚毛囊阻塞發炎，抽菸也會增加毛囊阻塞機率，導致組織反覆發炎，汗腺較發達民眾應提高警覺，透過早期診斷與治療，有助減緩病情進展。

他說，最近進入炎熱夏季，許多汗腺較發達者為防止汗臭、狐臭等狀況，選擇使用止汗劑，但若有過敏體質、曾發生皮膚過敏、腋下有毛囊炎或傷口者不宜使用，以免發生刺激性皮膚炎；民眾若出現發炎症狀，不能只靠忍耐拖延，應及早就醫並搭配生活習慣改善，才能有效控制病情。（編輯：陳仁華）1140527