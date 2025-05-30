白天稍回溫夜晚偏涼探20度 多雲南部短暫陣雨

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（中央社台北30日電）中央氣象署預報，今天南部等地區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣；白天較昨天稍回溫，夜晚偏涼低溫探攝氏20度。清晨發布陸上強風特報，新北等11縣市亮黃色燈號防強風。

氣象署預報，今天鋒面持續位於巴士海峽，南部、東部、東南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣。不過，預計到了下半天，南台灣的降雨會趨緩。

溫度方面，氣象署預報，受到東北季風影響，各地早晚偏涼，夜晚清晨中部以北、宜花低溫約20至22度，南部及台東23至25度；白天高溫會較昨天回升一些，預計北部、東半部高溫26至28度，中南部29至32度；澎湖23至28度，金門21至27度，馬祖20至24度。

氣象署清晨發布陸上強風特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣為黃色燈號，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1140530