中龍鋼鐵環評訴訟定讞 環團促儘速重做環評

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）中龍鋼鐵公司廢棄物環評訴訟爭訟多年，環團今天表示，台中最高行政法院已正式公告判決居民勝訴定讞，中龍鋼鐵應負起企業社會責任、儘速重做環評。

中龍鋼鐵股份有限公司在民國97年間提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書」經當時行政院環境保護署環境影響評估委員會審查通過後，陸續提出環說書件內容變更，辦理2次環境影響差異分析報告及2次內容變更對照表變更，分別經審核修正通過。

不過，當環保署在民國104年3月督察台中市龍井區中龍鋼鐵公司時，卻發現中龍鋼鐵總廢棄物量每年約297萬噸，比環評核准的量超過26萬多噸，台中市政府後續要求中龍公司辦理環評。

中龍公司之後在105年提出「中龍鋼鐵股份有限公司第2期第2階擴建計畫環境影響說明書（第3次）變更內容對照表」申請環說書件變更，台中市環保局的環評委員會也在106年間審核修正通過，當地居民不服、認為當年廢棄物已經超出原環評量的10%，應進行環差或重作環評，而不是用申請變更內容對照表的方式便宜行事，因此經環保團體協助，提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

環境權保障基金會今天發布新聞稿指出，歷經7年漫長爭訟，最高行政法院正式公告判決，中龍鋼鐵提出的上訴駁回，更一審由台中高等行政法院做成的居民勝訴判決獲得最高行政法院肯認。

環權會指出，中龍鋼鐵作為台中第2大固定污染源與台灣碳排放量第4大的公司，應負起企業社會責任，儘速重做環評，並應積極降低空污與碳排放總量。

環權會台中辦公室主任鍾瀚樞表示，由於中龍鋼鐵一再不服法院要求其重做環評程序的判決，7年來此案已經二度從台中高等行政法院打到最高行政法院，法院也三度認證，居民及環境組織主張合理、合法且高度正當，再三肯認行政權與開發單位都應落實環評法制。

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環權會呼籲，台中市政府環保局與環評委員會應正視台中高等行政法院更一審判決書上的指摘，環評委員會在審議過程中應「盡其查證義務與判斷義務，以免構成判斷怠惰之違法」。

鍾瀚樞表示，台灣要能真正成為環境法治國，除了透過法院積極行動回應環境公民團體的法律動員與倡議之外，主管機關、環評委員會以及開發單位都應該積極踐行並落實環評法制的相關規範，呼籲台中市政府環保局應要求中龍鋼鐵儘速重做環評，且環評審查程序應積極落實，莫再重蹈覆轍。（編輯：方沛清）1140531