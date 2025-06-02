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教育部續推人文社會線上課 2梯次時間邀高中參與

2025/6/2 11:54
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（中央社記者許秩維台北2日電）教育部與台北大學副教授葉欣怡合作，於114學年度續開「人文與社會多元選修」線上課，上、下學期各開1門課，每門課皆有2個梯次，學校可擇一參與，培養高中學子多元學習與批判思考能力。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為促進高中生多元學習與批判思考能力的發展，國教署自113學年度起，與台北大學社會系副教授葉欣怡合作開設「人文與社會多元選修」線上課程，提供學生更多樣的人文社會學習機會。

國教署說明，課程由葉欣怡擔任主授教師，並邀多所大學學者專家共同參與教學，課程設計強調素養導向教學與跨領域學習，鼓勵學生從生活經驗出發，探索人文與社會科學的關聯與價值。全程採YouTube線上直播授課，並結合Slido平台，讓學生向教授進行即時互動與問答。

國教署提到，114學年度將續開「人文與社會多元選修」線上課程，規劃上、下學期各開1門課，每門課程皆設2個梯次，學校可擇一參與，希望透過跨校遠距教學方式，培養學生的批判思考能力及提升多元包容特質，認識人文與社會科學的豐富內涵。

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上學期開設「呼嚕呼嚕～輕鬆拿捏人文與社會科學」2學分課程，課程時間為每週一上午10時至中午12時、每週四下午1時至3時，內容涵蓋社會運動、多元族群、家庭關係、高齡化社會、性別關係、數位文化等主題。

下學期則為「平凡生活的我，意外轉生成社會觀察員」2學分課程，課程時間為每週一、週三上午10時至中午12時，內容精選5大人文社會議題，並深入淺出介紹10本書籍。（編輯：張雅淨）1140602

#國教署
#教育部
#國民及學前教育署
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