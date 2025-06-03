興大研究天然精油成分T-cadinol 可望對抗慢性疲勞

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）國立中興大學循環經濟研究院長王升陽帶領的研究團隊，揭示一種天然植物精油中的成分T-cadinol，可能成為對抗慢性疲勞的重要天然藥物候選物，在國際知名期刊「PLOS One」發表最新研究成果。

中興大學今天發布新聞稿，王升陽的研究團隊分析來自5種常見藥用植物精油（如迷迭香、百里香、薄荷、鼠尾草、生薑等）的872種天然化合物，找出其中最有潛力對抗疲勞的候選物。

T-cadinol不僅與疲勞相關的核心蛋白（如 EGFR、BCL2、IL-6等）有良好的結合力，更經過100奈秒的分子動力學模擬驗證，其與蛋白的結合在模擬中保持穩定，顯示其具備長時間作用且穩定的抗疲勞潛能。

研究結合先進的網絡藥理學、分子對接模擬與分子動力學模擬（MD simulation），提供強而有力的科學依據，支持T-cadinol未來的臨床應用潛力。

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王升陽表示，特別關注的是這些天然成分是否能在不產生毒性的情況下，作用於人體中樞神經與免疫系統中的疲勞關鍵蛋白。T-cadinol的特性與穩定性讓人非常期待其未來的應用潛力，特別是在自然療法與芳香療法領域。

此研究為T-cadinol進一步應用於癌症相關疲勞、神經性疲勞或長新冠倦怠症候群提供了科學基礎。未來，研究團隊將進行細胞與動物實驗，評估實際的生理反應與劑量安全性，並朝向開發天然抗疲勞產品的方向努力。（編輯：謝雅竹）1140603