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竹市南寮地區遇急降雨易淹水 議員籲改善

2025/6/3 15:52
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）竹市議員劉康彥說，竹市南寮地區多處道路遇急降雨容易積淹水，要求市府改善。竹市工務處指出，將採抽排至烏瓦窯圳方式解決中清路周邊積淹水，也將擴大中光公園周邊排水溝管徑。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨議員劉康彥說，中清路18巷每次遇到大雨就嚴重淹水，他曾提案在附近的中清公園建設滯洪池，但市府後續選擇採抽排至烏瓦窯圳方式，要求市府工務處長說明原因。

此外，劉康彥說，延平路三段667巷、中光路等道路周邊排水溝老舊、管道狹小，該區域地勢低窪，若遇急降雨易積淹水，希望市府在進行中光公園整修時，可一併針對周邊區域排水溝改善。

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工務處長陳明錚答詢指出，原提案在中清公園建設滯洪池，不僅經費較高，施工期也較長，經評估後，將利用污水下水道D幹線的換管工程時，同步施作抽水設備，當中清路地區遇急降雨時，可將雨水抽排至烏瓦窯圳。

陳明錚說，預計於6月中展開中光公園遊具等設施改善工程，另將補助北區公所針對公園周邊的排水溝重新施作，擴大排水溝管徑，希望6月底能進行工程招標。（編輯：林恕暉）1140603

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