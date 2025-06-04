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慈心基金會赴蒙古鄂爾渾河谷 種下7千棵原生樹苗

2025/6/4 13:47（6/4 14:06 更新）
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慈心有機農業發展基金會近日受邀到蒙古鄂爾渾河谷國家公園，種下7000棵當地原生種落葉松樹苗。圖為台、蒙工作團隊合影。（慈心基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月4日
慈心有機農業發展基金會近日受邀到蒙古鄂爾渾河谷國家公園，種下7000棵當地原生種落葉松樹苗。圖為台、蒙工作團隊合影。（慈心基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）慈心有機農業發展基金會近日受邀到蒙古鄂爾渾河谷國家公園，種下7000棵當地原生種落葉松樹苗，並獲回贈1匹蒙古馬，象徵台灣與蒙古合作守護地球環境的情誼。

慈心基金會今天發布新聞稿指出，鄂爾渾河谷對於蒙古國極具意義，該地區孕育高原遊牧民族的文化與傳統，有2000多年歷史，已發現包含匈奴、突厥、成吉思汗等王庭遺址，並在2004年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

在鄂爾渾河谷國家公園成立之前，造林區的落葉松樹林已遭砍伐殆盡，只剩下樹根。國家公園特別保護區區長班迪（Bandi Tserendagva）一心想恢復當地原生落葉松樹林，透過介紹認識台灣慈心基金會種樹團隊、表達合作意願。

慈心基金會因而派出3名擁有國際證照的樹藝師，集結過去在不同地形、地質的種樹經驗，深入鄂爾渾河谷國家公園森林砍伐的遺址。

團隊總結過去經驗，教導當地人山坡地種植技巧，例如種植前需要讓樹苗土球浸泡至水中吸飽水後再種植。同時團隊也運用可收集雨水又能儲水的「水寶盆」，能透過毛細現象為樹苗穩定提供水分，最後還能自然分解回歸大地。

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團隊一共捐贈7000棵健康茁壯的原生種落葉松樹苗、500盆水寶盆，以及7公頃圍籬資材，完成7公頃的種樹工作。

班迪於5月31日致贈慈心種樹總監程禮怡1匹蒙古馬，象徵台蒙合作守護地球環境的情誼。程禮怡隨後將馬命名為Freeman，期望牠有一天能在恢復的樹林間自在奔馳。慈心基金會也期望透過這次行動，將台灣種樹軟實力擴及更多地區。（編輯：張雅淨）1140604

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