中榮遭個別總額斷頭 健保署：實際收入增2.5億

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）個別醫院總額今年實施，傳出台中榮總第1季點值超量遭大斷頭，健保署長石崇良說，中榮第1季申報點數成長率近10%，在中區偏高，雖被折付3億點，但實際收入增加新台幣2.5億元。

健保總額是匡列預算金額，醫療給付申報論點數計算，服務爆量點值會稀釋，衛福部中央健康保險署今年推出「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，又被稱為醫院個別總額或小總額，每家醫院年度健保點數預設上限，超過上限，健保就打折或不給付，即「斷頭」。

個別醫院總額陸續實施，最晚的台北區今年4月上路，健保署統計第1季執行成果，全台6大分區預估點值平均1點0.9594元，去年同期0.9148。台北區第1季0.9349，去年同期0.8976、北區今年0.9519，去年同期0.9048。

中區第1季預估點值1點0.9413元，去年同期0.8953；南區、高屏區、東區第1季為預估點值都超過1點1元，分別為1.0018、1.0016、1.0168，去年同期各為0.9505、0.9533、0.9445。

石崇良今天下午接受媒體聯訪時表示，醫院個別總額實施，雖然台北區第1季維持不變，但各區點值都成長不錯，比去年同期高，實際營收也可能隨之增加。事實上，個別醫院總額並非完全是新制，南區行之有年，北區、東區及高屏區也有類似做法，首度實施的是中區。

位於中區的台中榮總，因今年第1季健保申報點數超出額度，傳出可能有約3億點將遭健保署折付，恐成為新制下的「斷頭王」，石崇良解釋，中榮今年第1季的申報點數為37.64億點，去年同期為35.68億點，成長率近10%，與台中、彰化與南投其他醫院相比，成長率在中區相當高。

石崇良表示，中榮今年第1季被折付3億點，但實際收到的總金額為34.37億元，較去年同期31.85億元，實際收入不減反增，增加了2.5億元。在實際收到金額與申報點數比率，今年第1季為0.9132%，去年同期0.8916%，意味申報點數換算到的金額較去年好。

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石崇良更進一步提到，中榮今年第1季的實際金額成長率為7.9%，這個成長率高於整個中區醫院總額的平均成長率6.08%。至於另外一家中區醫院傳出被健保折付1億點，則是彰化基督教醫院，同樣是雖然點值被打折，但今年第1季實際收入增加1.39億元，較去年同期更高。

石崇良說，中榮是公立醫院，也是後送轉診最後防線的醫學中心。這次數據是初步結果，後續還會進一步觀察，急重症與癌症病人收治的保障，將依據實際需求進行調整，包含基期與剛性需求保障等，確保各醫療院所各司其職、落實分級醫療的角色。（編輯：陳清芳）1140604