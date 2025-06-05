120公分教授開發免費英語平台 盼助身心障礙者

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（中央社記者陳至中台北5日電）罹患先天性軟骨發育不全、身高僅120公分的中央大學教授陳攸華，今天發表免費英語學習平台EnterBook，讓學子從娛樂中學英語，更大心願是幫助身心障礙生，也能發展英語能力。

中央大學網路學習科技所講座教授陳攸華團隊和得勝者文教產學合作，開發出EnterBook（英娛書）學習平台，適合國、高中生使用，完全免費。

陳攸華指出，系統中的一項特色是有射擊遊戲、配對遊戲，幫助學習同義字與反義字，擴增英語字彙量，不再需要死記硬背，強化長期記憶。

另一個特色是用數位繪本結合圖像和情境，幫助學生理解抽象語法概念。例如，說明over和under時，以一張桌子的插圖呈現不同物品的位置，讓學生一眼就明白差異，學得更快也更牢。

陳攸華在記者會上分享，因自身的罕見疾病，父母非常擔心她的未來，從小就和她的兄弟姊妹說：「以後要照顧妹妹/姊姊。」同時也擔心她找不到工作，因而努力讓她學習英文，以後可以在家翻譯。

陳攸華認為自己非常幸運，能取得博士學位並成為教授，但很多弱勢族群、偏鄉學生沒有這樣的資源和幸運。她期待運用專業知識幫助他人，正如美國作家海倫．凱勒（Helen Adams Keller）所言，當走過黑暗時，請把燈提高一點，照顧周遭的人。

對於AI（人工智慧）的發展，很多人認為以後不用再學習外語。但陳攸華指出，要真正把AI發揮到最大用處，得出「言之有物」的結果，還是要具備基礎的英語能力，否則無法判斷資訊是否正確，也難以與AI對話。

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陳攸華曾嘗試寫一篇文章請AI修改，發現給出的句子缺乏一些「動詞」，可見AI雖然可以幫助人類省時省力，但還是要有一定能力，才能判斷得出結果是否有錯。

得勝者文教指出，在這項產學合作中，由旗下的「Just English就是會考英文」雜誌提供英文教材，協助陳攸華團隊開發EnterBook學習平台。平台上線後會配合舉辦英文競賽活動，提供獎品鼓勵偏鄉國中及弱勢學生學習英文，增加未來競爭力。（編輯：管中維）1140605