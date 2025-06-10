大同大學打造手作玩具樂園 邀200國小生試玩

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（中央社記者許秩維台北10日電）大同大學機材系課程打造手作玩具樂園，主題為「除舊布新」，包括垃圾分類、打掃房間等15組手作玩具，邀請200名國小生試玩，未來還希望能為樂齡族打造手作玩具。

大同大學今天新聞稿指出，大同大學機械與材料工程系的「機動學」課程強調機構設計，曾加入馬達、手機外掛程式等，但發現偏離最初「手作」的概念；近年要求零電池、零馬達，請學生想想兒時喜歡的玩具，試著改造、動手做，並邀小朋友體驗，希望從客戶使用經驗出發，讓作品貼近現實。

今年「機動學」課程的學生共設計15組手作玩具，主題訂為「除舊布新」，把垃圾好好分類、打掃房間、維持環境清潔都是玩具設計主題，還邀請200名國小學生體驗手作玩具樂園。

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大同大學機材系提到，以往過年氣氛濃，家家戶戶有除舊布新習慣，現代年味不若以往，就連玩具都一樣，小朋友玩手遊、電腦遊戲很上手，卻不一定玩過彈珠台或手工製作玩具，希望透過手作玩具詮釋「世代差異」。

大同大學副校長吳志富表示，學校教育宗旨，是讓學生用同理心、通用設計的方式，應用所學解決問題，手作玩具是最好發揮，從創意、做出來到小朋友買單，就是最好的學習；未來也希望手作玩具樂園的對象能加入樂齡長輩，讓樂齡族有機會回憶古早童玩。（編輯：吳素柔）1140610