流汗異味免動刀 李多慧傳授腋下管理秘訣

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）夏天易汗流浹背，「腋下管理」遠離異味，避免社交尷尬。啦啦隊員李多慧長時間應援跳舞，身體跟腋下流汗很正常，她分享不動刀腋下管理方式，高呼男人味不能是臭味。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立今天在記者會說，一般體味來自皮膚上的細菌與汗水作用，汗水與小汗腺有關，開口於皮膚表面，皮膚遍佈全身，水狀分泌物並無特殊異味；但與皮膚上細菌作用，加上表皮角質分解，會發出汗臭味，可透過清潔改善。

至於狐臭，是體味中最強烈特殊氣味，黃耀立表示，這類味道是大汗腺頂漿汗腺造成，大汗腺開口於毛囊，主要分布腋下及泌尿生殖區，分泌物的豐富蛋白質與表皮上細菌作用後，產生刺鼻帶有酸臭或洋蔥味的氣味。

很多人以為，衛生習慣、肥胖是造成狐臭原因，事實上這些因素只會加重氣味，與狐臭的成因無關；黃耀立說，根據調查，不到1成民眾知道狐臭成因與遺傳有關，當父母皆有腋下問題，遺傳給下一代的機率高達8成，即使只有一方有，遺傳機率也高達5成。

黃耀立提醒，大汗腺無時無刻都在運作，絕對無法像流汗造成的汗味靠清潔改善，狐臭需要治療，但大眾對於腋下多汗及狐臭治療方式認知，多數仍停留在以往手術的印象，會擔心需要開刀；其實隨著醫療科技進步，現在有非侵入性治療，可以達到與手術差不多的效果。

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長時間在球場應援跳舞的韓籍啦啦隊員李多慧分享，身體跟腋下會流汗很正常，她因為擔心如果有異味，會影響到別人，因此很注重腋下管理；但止汗劑效果有限，親身體驗過非侵入性治療，無需動刀、沒有恢復期、不影響日常工作。

當談到理想型話題，李多慧害羞透露喜歡有男人味，但不能是異味。（編輯：吳素柔）1140611