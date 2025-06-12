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大專AI聯盟課程趕不及選課 教部：提供彈性機制

2025/6/12 09:05
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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部成立大專AI聯盟將進入第二年，有大專院校反映部分課程內容待定，跟不上選課時程。教育部表示，將提供彈性機制，包括第二階段選課、加選等，以因應各校不同的教務時程。

生成式AI快速發展，教育部於去年9月宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟（TAICA，以下簡稱AI聯盟）」，透過跨校學分學程與課程採認機制，共同培育AI人才。

根據教育部規劃，114學年度第1學期（今年8月起）預計開設10門課程，包括新增5門及續開5門課程，其中4門需由聯盟學校配置協同教師與助教，其餘6門為同步或非同步線上課程。

近來有大專院校反映，新學期AI聯盟開設的10門課，有部分上課日期、開課內容未定，部分大專6月就要開始選下一個學期的課，恐怕會趕不上。

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教育部以文字回應，目前正與AI聯盟專案辦公室研商課程細節，預計於6月中旬函知各聯盟學校，進而安排協同教師與學生選課。

教育部表示，專案辦公室將建立彈性機制，包括提前提供課程資訊與授課大綱、開設第二階段選課或加選機制等，協助各校因應不同的教務時程，確保學生選課權益不受影響。（編輯：李淑華）1140612

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