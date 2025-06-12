貼近台灣土地 農村水保署邀學生「農STAY」

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）暑假將來臨，農業部農村發展及水土保持署舉辦「高中職及大專生農STAY」，邀學生貼近台灣土地，實際體驗農村多樣風貌，感受在地熱情與生命力，開拓生命新視野。

農村水保署今天透過新聞稿公布「高中職及大專生農STAY」活動報名時間，即日起至17日晚上9時，全國各高中職及大專院校在學學生皆有資格，報名及相關資訊可至「青年參與農村整合平台」（https://ruralup.ardswc.gov.tw/）查詢。

農村水保署表示，這項活動以農村體驗學習為主、服務回饋為輔，引導學生參與農村公共事務，為農村注入活力與創意。今年暑假與全台3個農村在地青年團隊合作，以食農教育為主題，結合地產地消、永續觀念加入競賽元素，引導學生以創意影音記錄豐富的農村內涵與文化價值，推廣台灣農村深度印象。

農村水保署指出，「農STAY」活動為3天2夜體驗，有多樣主題，包括香草、韭菜、薰香、蜂蜜、有機生產、綠色飲食、石斑魚養殖、海廢減碳、國產大豆、傳統市場、香菜、火龍果及農村運動派對等。

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今年活動時間是7月5日至19日，分別於桃園市大溪區「香草野園」（高中職生報名）、高雄市永安區「蘇班長安心漁場」（高中職生報名）及彰化縣北斗鎮「田野勤學」（大專生報名），每梯次約20人。

農村水保署自民國104年起辦理「大專生洄游農STAY」，帶領青年學子認識農村人文、產業、生態及生活，至今已累計超過1500名青年參與；近年發現，國內高中職教育日漸著重與實務結合、親身體驗及運用所學，112年起將活動向下扎根，廣邀高中職生參加，反應熱烈。（編輯：張雅淨）1140612