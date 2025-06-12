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培養失家兒自立 民團籲政府延長服務至24歲

2025/6/12 12:44
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）中華育幼機構兒童關懷協會長期培養失家兒自立，並透過自立青年分享激勵傳承後輩，秘書長洪錦芳今天表示，台灣少子化嚴重，政府應延長提供自立服務到24歲，投資每一個孩子。

中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）深耕青少年自立服務23年，今天舉辦青年「自立Mentor巡迴分享10週年記者會」，邀請自立Mentor分享自己「逆轉勝」的生命經歷，也呼籲大眾更關注兒少自立、正向成長議題。

曾歷經飢餓、家暴、重創的獨臂女孩羽新，17歲時入住CCSA自立宿舍，當時正值青春期的她叛逆、逃學、封閉自我，但在社工不離不棄的傾聽與陪伴下，逐漸找到學習方向與人生動力。

羽新後來因羨慕學長姐的自信自在自立，也嚮往助人，從而努力充實自己進修空大社科系，後來回任自立Mentor與生活輔導員；她分享，即使曾經遭遇很壞的事，仍然可以創造美好的人生。

根據CCSA調查，自立少年在18歲前都曾經歷至少一種童年逆境，包含情感或身體自主權忽視、家庭暴力、父母離異、親人精神疾病、自殺、濫用物質或入獄等經驗，其中更有近9成自立少年是經歷4種以上、5成面對7種以上「複合逆境」。

此外，因為這些童年創傷，也導致近5成自立少年呈現中重度憂鬱傾向，近4成有明顯焦慮傾向。

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳表示，政府規定提供青年的自立服務只能到18歲，後續追蹤輔導也僅有1年，希望能仿效國外可以延長服務到24歲，大力投資每一個孩子。

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洪錦芳強調，現在台灣進入少子化、超高齡的社會結構，大大影響國家的安定與永續發展，政府應更重視兒少正向成長，「一個都不可少」。

舉重選手郭婞淳今天也特別拍影片鼓勵自立青年，她分享，自己在運動員生涯中，經歷很多高低起伏，在最艱難的時刻，有些人總是默默地支持、鼓勵自己，他們就像她的Mentor，讓她找回方向、不再孤單，非常佩服走過低谷的Mentor們，願意把經歷分享給學弟妹。（編輯：張雅淨）1140612

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