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駐阿根廷代表處台灣獎學金受獎數創新高 最高齡69歲

2025/6/13 10:49（6/13 11:01 更新）
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駐阿根廷代表處代表謝妙宏（2排左5）11日與2025年獲頒台灣獎學金的受獎人合影。台僑僑領和當地政要出席見證。（駐阿根廷代表處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 114年6月13日
駐阿根廷代表處代表謝妙宏（2排左5）11日與2025年獲頒台灣獎學金的受獎人合影。台僑僑領和當地政要出席見證。（駐阿根廷代表處提供）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 114年6月13日
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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯12日專電）駐阿根廷代表處11日舉行台灣獎學金頒獎典禮，今年有44人受獎，創下新高。受獎者年齡橫跨19至69歲，凸顯台灣教育對當地多元世代的吸引力。

今年受獎人包括阿根廷與烏拉圭申請者，其中32人將赴台進行為期2個月至1年的華語研習，其餘將展開學術研究或攻讀大學學位。

來自不同背景的獲獎者都表示，台灣與阿根廷、烏拉圭在文化與語言的鮮明差異，激發他們對台灣的濃厚興趣，期盼親身體驗台灣社會與文化。

駐阿根廷代表處轄區包括阿根廷全境，兼理烏拉圭。

駐阿根廷代表謝妙宏致詞指出，這次創紀錄的獎學金成果，不僅展現拉美地區對台灣高度關注，也具體實踐台灣長年推動國際教育交流與人才合作的承諾。

她表示，儘管台阿兩國尚未建交，雙方已透過教育、文化等層面持續深化實質關係，建立堅實的夥伴基礎。

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駐阿根廷代表處統計，2004年以來，超過480名來自阿根廷與烏拉圭的學生與學者赴台接受獎學金遊學研習，涵蓋領域包括華語學習、人工智慧應用、綠色經濟、智慧城市與農業科技，體現台灣在各專業領域的軟實力輸出。

一名主修國際貿易的大學生受獎者表示，正如謝妙宏致詞時所說－「千里之行，始於足下」，這次踏出這一步，前往台灣學習語言，感謝台灣提供寶貴機會，也期待能親身體驗台灣文化。（編輯：陳妍君）1140613

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