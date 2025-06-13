國1南向頭份段平日開放路肩2小時 紓解下班車潮

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）高速公路局中區養護工程分局指出，為改善國道1號南下頭份路段下班時車流壅塞，今天起實施平日開放路肩2小時，開放時段為下午5時至晚間7時、區段為107K+530至109k+870。

高公局中區養護工程分局表示，國道1號新竹系統爬坡道終點至頭份路段，原先僅於連續假期機動開放部分區段路肩，這次開放範圍自107K+530至109K+870以銜接頭份南向出口匝道，開放時段為平日每天下午5時至晚間7時固定開放通行，有助車流提早分流進入匝道，進而降低主線回堵。開放路肩路段速限60公里，並僅限小客車行駛。

苗栗縣交通工務處今天指出，國1頭份交流道平日上下班尖峰時段，交通流量龐大導致車流回堵至匝道入口及平面道路，過去多次向中央爭取南北雙向主線開放路肩時段，去年底已針對北上109k+720至100k+730路段實施平日上午7時至上午9時常態性開放路肩，如今再納入南下部分，可望緩解上下班時間交通壅塞問題。

除開放路肩措施以外，交通工務處表示，針對頭份交流道周邊平面道路短期改善部分，去年完成建國路、顯會路、124甲線轉國1北入匝道方向車道拓寬，接續辦理中華路（台1線自強路至頭份交流道路段）分隔島縮減及往頭份方向增設1車道工程，預計今年6月底完工後，將可增加平面道路容量及車流乘載能力。

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至於長期改善部分，交通工務處指出，國道1號頭份交流道改善（增設科東二路分流匝道）可行性研究，已由高公局陳報交通部，將持續爭取中央核定，納入國1楊梅至頭份拓寬工程主計畫。

交通工務處表示，縣府同步啟動新闢科東二路聯絡道的基本設計、用地調查及地質鑽探作業，以利後續工程界面順利進行。（編輯：戴光育）1140613