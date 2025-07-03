哆啦A夢造型球5日亮相 台東熱氣球開幕旅宿訂房9成

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東縣政府取得授權自製的哆啦A夢造型球，即將在5日熱氣球開幕時亮相；消息傳出後，不僅繫留體驗搶購一空，熱氣球開幕當天及隔日的台東旅宿訂房逾9成。

台東縣政府取得授權自製的哆啦A夢熱氣球，日前已悄悄迎回台東，並且多次選擇在偏鄉試展球，為的就是保留神祕感，等待5日國際熱氣球嘉年華開幕時正式亮相。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天接受中央社記者訪問表示，前陣子哆啦A夢造型球選擇鄉下低調展球驗收，就是要留給民眾在5日開幕當天一個驚喜；這顆球是縣府的自製球，目前也是世界唯一授權的熱氣球造型球。

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卜敏正表示，哆啦A夢造型球傳出後，相關網站、旅遊業者、旅宿業者詢問電話不斷，網路繫留預訂也被搶購一空，5日、6日台東的旅宿訂房也相當搶手，盼後續觀光產業能從暑假首個例假日長紅到年底。

熱氣球的故鄉－鹿野鄉當地飯店業者、無黨籍台東縣議員潘貴蘭今天接受記者訪問表示，鹿鳴酒店5日、6日訂房已客滿，平日也有7至8成，只有每星期二會低於7成；知本飯店業者黃慶安表示，5日、6日知本溫泉訂房率也有9成，不過接下來就掉到6成。（編輯：陳仁華）1140703