泰12月起對台免落地簽證費2個月 外交部：歡迎

泰國政府今年12月1日起實施免落地簽證費2個月，包括台灣在內的21個國家受惠。圖為廊曼國際機場落地簽證辦理處。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部今天晚間表示，泰國政府已宣布從12月1日至明年1月底止，給予包括台灣在內的21個國家及地區旅客落地簽證免收費的待遇；這項措施將有助台泰兩國交流。

外交部發言人李憲章表示，泰國政府今天宣布，將自今年12月1日起至明年1月31日止，給予包括台灣在內的21個國家及地區旅客落地簽證免收費的待遇；外交部對此表示歡迎。

李憲章說，泰國向來為台灣民眾前往東南亞旅遊的熱門選擇，每年約有60萬台灣民眾到泰國觀光旅遊。泰國政府這項簽證新措施實施後，可望更加便利台泰兩國人民互訪交流，並進一步促進雙邊關係。

他指出，台灣民眾若要前往泰國觀光旅遊，為避免入境時須額外等候申辦落地簽證，也可選擇在行前先向泰國貿易經濟辦事處申辦紙本簽證，費用為新台幣1200元。

此外，外交部表示，為促進泰國民眾來台旅遊，台灣自民國105年8月1日起試辦泰國旅客免簽證來台觀光。106年泰國旅客來台旅遊人數約29萬人次，較105年增加49.53%。（編輯：李信寬）1071106