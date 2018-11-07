東奧正名議題 吳釗燮：中華奧會獨立行使職權

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）東京奧運正名公投引發關注，外交部長吳釗燮今天表示，中華奧林匹克委員會根據奧林匹克憲章，必須獨立行使職權，不受政治影響。

11月24日將進行九合一選舉，並有10案公投，其中包括東京奧運正名，盼以「台灣」名義參加奧運。中華奧會主席林鴻道昨天召開記者會，表達憂心東京奧運正名公投，恐讓中華奧會遭停權，他並強調將以保障台灣選手參賽權利為優先。

吳釗燮今天列席立法院外交及國防委員會，中國國民黨籍立法委員江啟臣、許毓仁等人關切東奧正名公投案。

被問到外交部對東奧正名公投的立場，吳釗燮表示，公投是民主政治下，人民行使權利的常態。他說，有些國家也向外交部詢問有關東奧正名公投的相關議題。

對於若東奧正名公投案通過，是否啟動正名，吳釗燮表示，政府整體立場由行政院說明。不過，他補充說，政府受到公投結果拘束，但若要跟國際奧會（IOC）提出說明或主張，則是透過中華奧會，中華奧會根據奧林匹克憲章，必須獨立行使職權，不受政治影響。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）昨天表示，不論公投結果為何，都是台灣民意，各界都應尊重；國際政治不應介入運動，台灣選手參賽的權利不應遭到打壓。（編輯：林興盟）1071107