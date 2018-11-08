挪威移民署官網稱台為中國一省 外交部要求修正

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）挪威移民署於簽證申請網頁上將台灣稱為中國的一省，外交部今天對此表示，駐處已向挪威政府表達嚴正關切，並要求修正；對於挪威政府不當稱呼台灣，深感遺憾，更無法接受。

挪威移民署（The Norwegian Directorate of Immigration）網站有關申請簽證、居留證的頁面，近期被發現在國籍欄選項的部分將台灣標註為「台灣，中國的一省」（Taiwan Province of China）。

外交部發言人李憲章表示，外交部已請駐瑞典代表處進洽挪威政府要求改善，駐處已致電挪國外交部表達政府嚴正關切，並請挪國政府正視此一問題、立即修正。

李憲章說，挪威政府自2011年起更新電腦作業系統時，將旅居挪威台灣民眾的居留證國籍欄以「中國」（挪威文：Kina）標註，相關駐處多年來持續進洽挪國政府改善，但未獲正面回應。挪威移民署在中國壓力下，在英文版的簽證申請網頁以不當方式稱台，「外交部深感遺憾，更無法接受」。

外交部表示，挪威作為民主自由國家，不應容許中國霸凌同為民主自由的台灣。外交部已責成駐瑞典代表處，持續透過挪威各界友台力量，進洽挪威政府，「爭取恢復以台灣稱我」，並期待挪威政府正面回應台灣的訴求。

駐挪威代表處去年9月底起暫停運作，挪威相關業務現由駐瑞典代表處兼轄。（編輯：李信寬）1071108