力挺魏明谷 賴清德：縣長換人影響能源轉型

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）民進黨彰化縣長參選人魏明谷今晚在北斗鎮舉行造勢大會，行政院長賴清德強調，當縣長最難的就是規劃出未來發展方向，縣長換人會對台灣能源轉型造成很大影響，呼籲支持魏明谷。

民主進步黨籍彰化縣長參選人魏明谷晚上在北斗鎮的造勢大會，出席的除了賴清德、魏明谷，家住彰化溪州鄉的總統府國策顧問吳晟、民進黨籍立法委員陳素月、前彰化縣長周清玉等人都到場站台，力挺魏明谷。

賴清德致詞指出，他對北斗肉圓印象深刻，但台南的肉圓也名不虛傳，他希望未來有機會讓北斗肉圓以及台南肉圓能來個PK賽。

賴清德指出，這次縣長選舉關鍵在南彰化地區，只要在大北斗地區取得勝利，就能連任成功，他要再拜託大家把魏明谷再送進縣政府，魏明谷是認真打拚的縣長，推動許多政策，完成許多建設，很多人在競選時喊的很大聲，也不管是否能實現，但不是人人都能在當選後劃出一個新的發展方向，但魏明谷做到了。

賴清德說，魏明谷將彰化縣打造成風光大縣，利用綠能發電收入拿來給小朋友免費營養午餐，魏明谷縣長推動的建設方向千萬不能改變，一定要持續，不然風力發電和太陽能發電的建設，行政院會找不到人幫忙，這對台灣能源轉型影響很大，他要請大家支持魏明谷。

魏明谷說，北斗鎮最有名的就是小吃，先前縣政府舉辦花在彰化的活動，特別把活動時間延長到晚上，創造夜的經濟，跨年晚會也在北斗舉辦，中央4年下來在彰化縣投入建設經費達新台幣1400億，中央與地方同一政黨，建設才不會中斷。（編輯：翁翠萍）1071109