國發會掌握12萬政治檔案新事證 助轉型正義

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國家發展委員會檔案管理局歷經半年時間，完成33個重點機關的第6度政治檔案徵集訪查，掌握逾12萬餘政治檔案新事證，有助於推動轉型正義。

國發會今天發布新聞稿表示，逾12萬餘案的新事證，主要是有關戒嚴時期情治或警政機關在社會監控、情報布建或主動調查與逮捕過程，以及所謂叛亂活動自首自新等相關檔案。

國發會主委陳美伶表示，相較於歷年徵集的政治檔案，這次徵集是透過關鍵字系統研析及20位學者專家同步清查，才獲得突破性成果；檔案主要來自於內政部警政署、法務部調查局及國防部後備指揮部。

國發會表示，這次獲得的檔案新事證除了有228與美麗島事件及劉宜良（筆名江南）、林義雄、陳文成、鄭南榕、劉自然等重大政治事件的更多事證，尤其過去較缺乏的保防偵防檔案，這次也有頗大收穫。

此外，國發會表示，這次徵集到關於戒嚴時期情治或警政機關對於政治異議人士、海外留學生、黑名單或工運、宗教團體或學界、新聞界、出版界等的監控、調查、逮捕、偵訊過程與自首自新等案情，以及情治機關組織與運作等相關檔案，對於政治案件重啟調查、補償及釐清歷史真相具有重大意義，也可做為政府與民間後續推動轉型正義研究與教育工作的基礎資訊。

國發會最後表示，檔案管理局已將這次的訪查成果全數列管，並與機關完成協商移轉時程，今年6月起開始分批移轉為國家檔案，預定在今年12月及2019年12月底前，分二階段完成移轉作業，檔案整理完畢後，目錄會分批公開於國家檔案資訊網提供外界應用，不只保障民眾知的權利，也實踐轉型正義。（編輯：張均懋）1071109