與型農座談 陳其邁允4年編9億元農發基金

（中央社記者王淑芬高雄11日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁今天與高雄市型農座談，允諾未來4年會編列新台幣9億元農業發展基金做創新行銷，也要帶領農民打國際盃。

副總統陳建仁由農委會主委林聰賢、高雄市副市長蔡復進、陳其邁陪同在旗山農會與型農座談，並聽取農民出國考察學習經驗及心得報告。

陳其邁表示，他受過專業醫師訓練，也在台大共衛所修過陳建仁流行病學的課，除了有多領域的專業，也常和農家交流中，得到創新和要自動化、智慧化為農業加工加值的農業願景。

他說，未來農業不僅要自動化，還要智慧化，允諾要讓人才、資金、市場和技術到位，就如同荷蘭農業的高產值一樣。他允諾未來4年要讓農業發展基金提高到9億元，帶領高雄農業創新、行銷，再創產值新高。

農委會主委林聰賢肯定高雄型農出國學習的機會，允諾未來會挹注地方政府讓年輕農民也有出國參訪學習成長的機會，當場獲得如雷掌聲。

陳建仁說，從型農認真積極的成長學習讓他看到台灣的希望。他表示，台灣有很多優質的農產品只要資金、人才和技術、行銷結合，一定可以讓台灣的農業讓世界驚豔。（編輯：陳俊碩）1071111