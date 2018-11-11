平反扁案晚會 扁台前握手謝扁迷相挺

「一邊一國顧台灣、平反扁案討公道–阿扁總統受政治迫害10週年音樂晚會」11日在高雄市三鳳宮前舉行，前總統陳水扁（中）出席，進場時受現場民眾熱情簇擁。中央社記者程啟峰高雄攝 107年11月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）前總統陳水扁今晚出席阿扁受政治迫害10週年晚會，晚會結束，現場到台前與扁握手扁迷大排長龍；他並錄影發言感謝扁迷10年不離不棄相挺，表示只要一息尚存，會繼續為台灣打拚。

由一邊一國連線、凱達格蘭基金會共同舉辦的「一邊一國顧台灣、平反扁案討公道」晚會，傍晚在高雄市三鳳宮廟埕舉行，陳水扁傍晚進場受現場大批扁迷夾道簇擁。

陳水扁全程與會但未上台，晚會尾聲播放他事前錄影的感言，感謝扁迷一路熱情相挺，並強調只要一息尚存，會繼續為台灣打拚。

晚會結束，陳水扁從台下走到台前，現場民眾排隊一一上前與他握手，陳水扁雖沒說話，但感謝他們10年來不離不棄相挺的情意全寫在臉上。

參選高雄市議員的陳水扁兒子陳致中壓軸上台致詞表示，扁案是政治案件須以政治解決，年底大選以選票支持民進黨，就是投扁案平反一票。（編輯：翁翠萍）1071111

由一邊一國連線、凱達格蘭基金會共同舉辦的「阿扁總統受政治迫害10週年音樂晚會」11日晚間在高雄三鳳宮登場，前總統陳水扁（前中）出席與會，在台下全程參與。中央社記者程啟峰高雄攝 107年11月11日