推循環經濟合作 荷駐台代表將拜訪六都

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）荷蘭駐台代表紀維德表示，台中花博荷蘭館是一座循環建築，透過實體展示，盼更多台灣民眾了解循環經濟的概念。他也預計在農曆年後，拜訪六都首長，進一步促進台荷交流。

台中世界花卉博覽會去年11月開幕，其中，荷蘭館結合台灣和荷蘭產、官、學界，超過40個單位共同打造，是全台灣第一座循環建築。

據統計，自花博開幕至今，荷蘭館所在的后里森林園區，已超過200萬參觀人次；荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）表示，其中約有7成的人會到荷蘭館參觀，因此估計約有140萬人次造訪荷蘭館。

紀維德表示，荷蘭政府正積極推動循環經濟，也希望進一步促進與台灣在循環經濟方面的合作。荷蘭館是一個很好的工具，可直接向台灣企業、民眾展示循環建築的概念。

荷蘭辦事處指出，荷蘭館秉持循環零廢棄的理念，幾乎所有建材都可重複使用。荷蘭館預計在4月花博閉幕後拆除，成為全球第一棟被拆除的循環建築；後續將交由台糖重新設計，規劃進駐台中月眉糖廠的循環再設計園區。

紀維德日前與媒體在荷蘭館舉行茶敘時表示，希望透過荷蘭館向企業展示循環建築的概念，藉此促成台荷企業的合作。花博開幕後，許多台灣民眾造訪荷蘭館，荷蘭館同時肩負起教育功能，讓民眾了解什麼是循環經濟；包括他自己都曾向來參觀的學生親自解說荷蘭館的設計概念。

有關推動循環經濟，他指出，台灣企業不缺相關技術，但希望看到台灣政府更積極推動相關政策，包括提供獎勵以及相關法規的修改。他也規劃在農曆年後拜訪六都首長，進一步促進台荷交流。

關於荷蘭與高雄的合作，紀維德指出，荷蘭鹿特丹港是全世界最智慧的港口之一，積極推動與其他港口的合作。荷蘭辦事處表示，鹿特丹港與高雄港的港口地方產業都以石化產業為主，具有高度合作潛力。（編輯：謝佳珍）1080112