出席新北感恩會 吳敦義：這是中華民國的地盤

（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨主席吳敦義今天到新北舉行感恩會，遭解讀為參選2020的總統暖身；媒體問他是否踩到前新北市長朱立倫地盤，吳敦義拉高分貝回應，這是中華民國的地盤，怎麼會是誰的地盤。

吳敦義今天出席新北市五合一選舉感恩茶會，市長侯友宜也在演說進行中到場，並與吳敦義握手感謝，侯友宜致詞時不斷感謝吳敦義、副主席曾永權，也與市議會議長蔣根煌一起向輔選幹部鞠躬。

不過，在吳敦義與輔選幹部一起合影時，吳敦義首先走上舞台，市議員們陸續跟進，原以為侯友宜會一起合影，結果，侯友宜在人群中低調離席，並未與吳敦義同框合影，讓台下的媒體議論紛紛。

吳敦義致詞表示，國民黨現在舉債過日子，但能選出侯友宜擔任新北市長，他期許市議會以公平客觀、為民服務的精神監督市政，希望侯友宜可帶動國民黨執政的15縣市，成為三民主義的模範市。

吳敦義說，國民黨好不容易有15縣市執政的機會，必須重新展現國民黨服務百姓、造福社會的能力，讓中華民國成為真正現代化的國家。他再次提出國家發展的四根支柱，不能有一根鬆動，若一根鬆掉就會傾斜。

他說，四根支柱是希望建立廉能有效率、服務親切、親民勤快的政府與議會；其次讓百姓賺大錢，過好日子，上下同心一起努力拚繁榮均富的經濟。

他指出，這次公投已經以壓倒性優勢展現，每個家庭都要以幸福家庭的精神好好經營，共同建立和諧公義的社會，包括勞資合作、性別相互敬重、富者照顧貧者等。最後一根支柱就是建立和平穩定發展的兩岸關係，一定要珍惜1992年雙方達成並換文的基本共識，也就是「一中各表」的九二共識，讓雙方能穩定和平的發展。

吳敦義今天的感恩餐會，遭外界解讀是為參選2020年的總統暖身；媒體問他，前立法院長王金平傳出可能宣佈參選總統的看法，吳敦義強調，「我通通不能有任何評論。」媒體追問「何時會有你（宣佈參選）的好消息」，吳敦義加重語氣重申「我通通不能有任何評論。」

他受訪時，媒體詢問是否踩到前新北市長朱立倫的地盤，吳敦義一度激動的回應，「這是中華民國的地盤，開玩笑，怎麼會是誰的地盤呢？」隨即要離開的吳敦義，又拉高分貝說「那我做過行政院長，不是全國都是我的地盤嗎？不要這樣講法嘛。」他說，中華民國的每一寸土地，都是全國人民共同有的。（編輯：李錫璋）1080115