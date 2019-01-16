新北市立委補選 國民黨組發會證實徵召鄭世維

（中央社記者王承中台北16日電）國民黨組發會主委李哲華今天上午證實，國民黨將徵召前台北縣議員、國民黨文傳會副主委鄭世維參選新北市立委補選，下午國民黨中常會將通過提名。

中國國民黨中常會今天下午將通過新北市、彰化縣、台南市及金門縣的立委補選提名，李哲華今天上午接受廣播媒體專訪也證實，國民黨將徵召文傳會副主委鄭世維、台南市議員謝龍介參選新北市、台南市立委補選。

李哲華表示，由於三重是比較傳統的選區，希望找三重在地出身的人，原本是希望找前立委朱俊曉，但與朱俊曉深談後，朱俊曉認為已經脫離政治圈一段時間，不想再過民意代表的生活。

對於國民黨主席吳敦義昨天表示，會等時機成熟，率藍營15縣市首長訪問北京，並說「520後就不必經過蔡總統批准」。

李哲華說，每年都有國共論壇，去年吳敦義也提出申請，但是蔡政府不放行，北京也希望今年的國共論壇如常辦理，也希望吳敦義能帶團去。

李哲華表示，吳敦義有關兩岸政策、一中各表、九二共識的發言，不在於北京或台灣高不高興，基本上九二共識就是歷史事實，在台灣一中各表不提，中華民國何在。他認為國共論壇要說什麼，雙方一定要有共識，「如果你要跟我提一國兩制，我一定跟你提一中各表」國民黨基本的立場一定要站住。

主持人問，九合一大選大勝後，黨內卻不擁戴吳敦義選總統，吳是否感到委屈。李哲華說，國民黨經歷兩次大選潰敗後，好像病危的病人送到加護病房，主治醫師很細心照顧病人，忽然有一個氣功大師來看後，就出了加護病房解除病危通知，就覺得氣功大師很厲害，主治醫師沒有用。可能大家要思考，台灣需要怎麼樣的領導人。（編輯：林興盟）1080116