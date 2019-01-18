柯文哲：兩岸關係比8年前更難處理

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中談美中台關係，認為比起8年前，如今的兩岸關係更難處理，因為美中台3方底線都已與之前大不相同，像他提兩岸一家親，就被K得滿頭包。

柯文哲在晚間8時台視播出的電視專訪中談美中台形勢，他說，台灣在8年前的生存空間比較大，因為當時美國底線只是台灣不可成為中國的軍事基地，而中國的底線是台灣不可以實質獨立，台灣底線則是不要與中國統一。

柯文哲認為，前總統馬英九時期，美國因反恐戰爭而有求於中國，只要台灣不要當一個麻煩製造者，「你要跟大陸怎麼叫，美國不太管」，不過，美中對抗情勢下，美國對台灣要求提高，「不是只有不惹事就好，你要硬起來，你要稍微表態一下，你要支持我一下」。

柯文哲說，中國對台灣的要求也提高，不是只有不搞台獨，還要表態將來願意統一；台灣的態度也跟以前不同，「以前只要沒有被中國統治就好，隨便你，現在你講兩岸一家親就被K」，必須表態「好像對中國有點抗拒，不太願意跟他合作」。

他表示，在各方底線往內縮的情形下，空間自然也壓縮，兩岸關係自然比8年前更難處理。

對於主持人林益如詢問，總統蔡英文親美是否能撐大台灣在美中對抗下的空間，柯文哲則提出「強盜說」，指一個強盜在搶銀行時，只看到錢，卻沒看到旁邊站著一堆警察，認為林益如的理論沒錯，但忘記還有一個中國。

由於這段敘述引發爭議，台北市副發言人陳冠廷稍早說明，柯文哲沒有影射其他人或國家之意，主要是指在中美對抗下，台灣過度傾向任何一方都可能有好處和壞處，不能只看到好處，而是要謹慎評估台灣民眾的最大福祉。

至於林益如追問，是否多提九二共識可獲得與中國交往空間，柯文哲說，「你要是有辦法同時說服美國跟中國，那你不是聖人，就實在是太了不起」。

柯文哲並舉「孟子．梁惠王」下篇的「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」為例，指中國可以不仁，但台灣不可不智。（編輯：張銘坤）1080118