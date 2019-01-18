選舉險勝 柯文哲：太自作聰明

（中央社記者梁珮綺台北18日電）台北市長柯文哲在今晚播出的電視專訪中表示，這次選舉僅險勝3000多票，理由是自己太托大、自作聰明，「沒人選得這麼囂張」、「差點就把自己實驗掉了」。

柯文哲驚險連任，他在晚間8時台視播出的電視專訪中談敗選檢討，表示自己在這次選舉中太托大、自作聰明，到距離投票日10幾天時才請假跑選舉，錢跟時間都不夠，「沒人選得這麼囂張」。

他說，這次選舉共募5000多萬，但到選舉後期發現錢不太夠，「我才是真正的佛系戰法」，表示自己後期完全從螢幕消失，等於沒有在選舉，甚至連在自己的YouTube頻道，都看到對手國民黨候選人丁守中、民進黨候選人姚文智的廣告。

柯文哲認為，藍綠問題還是存在台灣社會中，「不是推翻藍綠高牆，應該說是打亂藍綠陣勢」。

他說，他一開始選情不錯，但到綠色和平電台向聽兩岸一家親論述不愉快的人說「歹勢」，民調就掉了15%，一日幕僚影片拉回一點，作家小野力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁影片以及他對婦聯會的相關發言，又讓民調往下掉。

對於他與民進黨的「愛恨情仇」，他認為，「我對2018年的描述，就是一開始狗搖尾巴，變成尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己搖」，尤其世大運結束後，民進黨有些人開始抹紅他，有些話講100遍後，自己都會相信。

柯文哲說，像是作家吳祥輝指控他赴中國進行器官移植，就是「尾巴掉到地上自己搖」的一例。

主持人林益如請柯文哲談談民進黨在這次選舉大敗的看法，柯文哲表示，單一事件不會動搖全局，「政府可以做錯，但不可一錯再錯」，然而從一例一休、年金改革、同志議題、司法改革，甚至前北農總經理吳音寧與台大校長管中閔案，都是沒必要的損耗。

他說，民進黨一開始不相信高雄市、台中市會輸，因為當時的國民黨很弱，「所以只要把柯文哲幹掉就沒事了」，沒想到，人算不如天算。

總統蔡英文找行政院長蘇貞昌組閣，林益如也追問柯文哲，會不會民眾願意再給一次機會，柯文哲表示，考第一名的條件，就是第二名考得比你差，「國民黨也沒有出現很強的對手，如果是2008年的馬英九，就不要玩了」。（編輯：張銘坤）1080118