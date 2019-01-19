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用扁鑽喻軍購 柯文哲：也要買順手適用的

最新更新：2019/01/19 15:51

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲在電視專訪中談到台灣軍購問題，指美國要台灣拿扁鑽向前衝，而這支扁鑽還要自費；他今天對此表示，「就算要買扁鑽，也要買順手用的、適用的」。

柯文哲下午出席108年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲接受台視預錄專訪，在今晚8時將播出的內容中，大談軍購問題，他被主持人林益如問及「如果美國要我們拿著扁鑽向前衝」時，他回答「現在我們還要花錢買那支扁鑽」。

由於柯文哲多次說過台灣若要在國際舞台上擴大自己領域，必須加強國防力量與經濟力量；對此，他今天說，國防與經濟是台灣求生存最重要的兩樣東西，但國防經費必須達到有效使用，「就算要買扁鑽，也要買順手用、適用的」。

面對媒體詢問是否認為被美國逼迫買「不好用的武器」，他說，「軍購還是要買，要買什麼樣的，要想想看，這是滿專業的題目」。

有媒體追問，若對國防武器編列預算不了解就貿然發言，恐冤枉蔡政府，柯文哲說，「看到第一批就已經4000億台幣，這實在不得了，把維護費用算下去，要1.2兆」。

對於媒體問及他只是市長，暢談美中台關係會令人解讀有意總統大位，柯文哲表示，「都是主持人愛問，通常是你問我，我才回答；你不問，我也不會跳出來講一大堆」。（編輯：張銘坤）1080119

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