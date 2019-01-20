橋頭事件喚醒人民 許信良不後悔抗議

前民進黨主席許信良接受中央社專訪時回憶橋頭事件，他說，當時不顧一切帶頭參加橋頭示威，他為37歲的自己感到驕傲，「如果不做這件事的話，我會一輩子後悔」。中央社記者鄭傑文攝 108年1月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）前民進黨主席許信良說，40年前的橋頭事件喚起台灣人民做為歷史主人的覺醒；橋頭事件讓當時一群30幾歲的運動菁英，成為黨外運動領導者，但也讓他過了10年的政治流亡生活。

1979年的橋頭事件是戒嚴令下首次示威遊行，一群黨外人士集結展現集體意志，推進台灣民主腳步。

許信良接受中央社訪問提到，1979年1月22日發生的橋頭事件是最足以和同年12月10日發生的高雄事件（美麗島事件）相提並論的重大事件。

1979年1月21日清晨，實施戒嚴統治的國民黨當局，以「涉嫌參與匪諜吳泰安叛亂」的罪名，逮捕高雄縣的黨外「老縣長」余登發父子。

許信良說，余登發德高望重，是黨外的「巨人和聖人」，當時余家還有現任縣長黃友仁和現任省議員余陳月瑛。國民黨以如此嚴重荒唐罪名，強加在擁有如此地位和身分的家族，震驚黨外和整個社會。

余登發父子被逮捕後，許信良趕赴在台北舉行的少數黨外人士聚會，主張果斷反擊。他認為，「連余家都抓，還有誰不能抓？這是國民黨全面鎮壓黨外的開始，現在不反擊，以後想反擊，也不會有機會。」

在許信良的強烈主張下，黨外人士決定在余家父子被捕的第2天，在余家的橋頭家鄉，展開戒嚴時期第一次公開的抗議示威遊行。

「當時示威遊行是可能被槍斃的」，許信良說，受迫害的余家很低調，認為這是余家的事，不敢連累黨外朋友。但他對余家說，「這不只是余家的事，對於所有黨外和整個台灣，都是影響深遠的大事。黨外朋友心甘情願和余家共擔苦難，一切後果，在所不計」。最後是余陳月瑛拍板，支持黨外決定。

這是戒嚴體制下，破天荒的第一場示威遊行。許信良說，橋頭事件的參與者，包括林義雄、姚嘉文、施明德、陳菊等人，後來都成為美麗島事件重要領導者。

橋頭事件後，時任桃園縣長的許信良，被送監察院彈劾，並被司法院公懲會休職。許信良說，因為被休職，黃信介找他一起辦美麗島雜誌，施明德、林義雄、姚嘉文、呂秀蓮都加入；這些人，後來都成為美麗島事件的受難者。

當年年底發生美麗島事件時，許信良因為人在美國，逃過一劫，但被國民黨限制入境，展開長達10年的海外流亡生涯。

許信良說，當時不顧一切，帶頭參加橋頭示威，他為當時37歲的自己，感到驕傲，「如果不做這件事的話，我會一輩子後悔。」

許信良認為，橋頭事件與後來的高雄事件，「喚起台灣人民做為台灣歷史主人的覺醒，我們不應該被欺負，我們不應該被壓迫，我們應該起來要求民主，這是最大的意義。」（編輯：謝佳珍）1080120