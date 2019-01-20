CPTPP入會程序出爐 鄧振中：盡最大努力爭取

（中央社記者顧荃台北20日電）CPTPP昨天召開第一次委員會，決定新會員入會程序。行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣是自由與開放的經濟體，將盡最大努力爭取入會。

由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）去年12月生效，昨天在東京舉行第一次委員會，決定未來新會員入會的談判程序等。會議主席茂木敏充會後表示，對能接受自由公正規範的國家或地區，CPTPP門戶是敞開的。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中表示，CPTPP成員國認為，要持續擴大經貿規模，才能增加影響力，因此對於新會員未來的申請與審查已訂出一個程序。

鄧振中指出，CPTPP對於有意加入的經濟體，設下的條件只有一個「開放、自由」的大方向，鼓勵欲加入的經濟體跟成員國廣泛地進行非正式討論，若能在成員國中形成共識，下一階段才是正式提出入會申請。

鄧振中說，台灣是一個自由與開放經濟體，與各國也都有溝通管道，將謹慎地尋求成員國共識與其他國家的了解，盡最大努力爭取入會。

CPTPP目前有11國參加，是一個涵蓋5億人口，國內生產毛額（GDP）約10兆美元、占全球GDP 13%的巨大自由經濟圈。它針對農林水產品的關稅刪減、貿易及投資上的法規鬆綁、智慧財產權的加強保護等，均有規範。

去年底生效的CPTPP截至目前為止，日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南等7國適用協定；汶萊、智利、馬來西亞、秘魯等4國還在辦理國內手續，準備適用。（編輯：蘇志宗）1080120