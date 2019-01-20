傳總統初選仿美模式 國民黨：從未做相關討論

（中央社記者余祥台北20日電）媒體報導，國民黨研議總統黨內初選參照美國初選模式，先辯論再進行民調和黨員投票。國民黨黨務人士今天澄清，黨主席吳敦義從未交代要討論仿照美國模式，黨內已有提名辦法，應依規定辦理。

聯合晚報報導，資深媒體人趙少康建議國民黨參照美國總統初選模式，黨內已研議將全國劃分8到10個區，先辦初選辯論，再進行分區民調及黨員投票，並擬納入失聯黨員，讓民調及黨員投票產生的國民黨總統候選人更具代表性。

國民黨黨務人士指出，吳敦義從未交代要討論仿照美國的初選模式，黨秘書長曾永權與黨主席的想法一致，黨中央從未做相關討論。

國民黨組發會主委李哲華表示，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，總統候選人的提名，由中央委員會依據「黨員投票」（占30%）與「民意調查」（占70%）結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。

李哲華說，國民黨既然已經有相關規定，就依照規定辦理，除非登記參加黨內初選的候選人全部達成共識，希望要改以其他方式辦理，才有研議其他機制的可能。

至於是否可能先辯論再投票，李哲華說，提名辦法並沒有舉行辯論的相關規定。若要舉辦辯論，一樣也要視黨內登記參選者的意願而定，若他們對於舉辦辯論達成共識，才可能研議辦理。

黨務人士指出，目前黨內表態參選者有前新北市長朱立倫和孫文學校總校長張亞中，未來是否會有人表態不得而知，但無論是初選時間或是機制，都需要徵詢所有登記參選者的意見，而現在黨內重心都放在立委補選上，談總統初選機制言之過早。

國民黨內對初選機制各有不同看法，表態參選總統的前新北市長朱立倫日前公開主張「全民調」，獲得黨內青壯世代支持。至於是否支持仿美初選制度，朱立倫今天透過幕僚轉述指出，只要機制公平公正，符合人民期待，他都抱持開放態度。

國民黨主席吳敦義則多次在公開場合強調，全民調易有灌票情形，並指國民黨曾以臨時全國黨代表大會換掉以全民調勝出的候選人。（編輯：李信寬/張良知）1080120