高雄氣爆善款遭質疑 民進黨籲國民黨停止抹黑

（中央社記者顧荃台北20日電）民進黨發言人林琮盛今天表示，高雄氣爆善款運用屢遭有心人士質疑，選舉已經結束，請國民黨立刻停止抹黑，別再用不實訊息消費前高雄市府與災民，國民黨應譴責並矯正黨內歪風。

蘋果日報昨天報導，國民黨籍高雄市議長許崑源日前指前高雄市政府團隊動用高雄氣爆善款幫災民打官司，光律師費就花了1.3億元。民進黨籍高雄市議員康裕成昨天則指出，代位求償訴訟預算共編列1億3084萬元，其中律師費為6548萬元、裁判費3476萬元、鑑定費78萬元、其他費用246萬元。

林琮盛今天晚間透過新聞稿表示，高雄氣爆發生至今超過4年，市民的悲痛記憶猶新，更令人痛心的是，儘管市府多次澄清說明，氣爆善款的收支絕對公開透明、禁得起檢驗，卻不斷發生有心人士在政治操作，藉由質疑善款運用，以不實謠言抹黑前市府團隊的努力。

林琮盛指出，近日許崑源誣指前高雄市政府團隊花費善款替市府進行訴訟，遭康裕成提出真實數據打臉。此外，高雄市財政局長李樑堅違反專業，答詢時將負債數字加碼暴衝至超過3100億元。這些資訊都有公開資料可以查詢，難道國民黨籍的議長、市府官員沒有專業能力，質詢或答詢都查不到正確資訊，只能使用錯誤訊息抹黑、造謠。

林琮盛說，當中央政府積極展現與地方合作的誠意，不分黨派，只想讓國家更進步的同時，呼籲國民黨自律，拿出同理心和專業態度，不要再用抹黑手段分化社會，應該不分朝野一同為市民服務、為城市建設打拚，才是正軌。（編輯：李信寬）1080120