立委補選27日投票 結果預估晚間7時前出爐

（中央社記者王承中台北26日電）明天將舉行台北市第2選舉區、台中市第5選舉區立委缺額補選的投票。中選會今天表示，根據以往補選經驗，投票結果約可在晚上7時出爐，並於31日公告當選人名單，在2月1日前發給當選證書。

明天將舉行第9屆立法委員台北市第2選舉區、台中市第5選舉區缺額補選的投票。中選會表示，根據以往補選經驗，投票結果約可在晚上7時前出爐。本次補選將不會設置計票中心，各投開票所在下午4時投票截止開始開票後，將投開票報告單送到各鄉鎮市區公所的選務作業中心做確認，再同步傳到中選會及各縣市選委會，最後由中選會公布票數及當選註記。

中選會指出，根據選罷法規定，當選人名單應於投票日後七天內公告。中選會將在31日前審定當選人名單，並於31日公告當選人名單，在2月1日前發給當選證書。

中選會提醒民眾，投票時間為上午8時到下午4時止，要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。投票日不能進行任何競、助選活動，包括不能用line、臉書拉票。千萬不要攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；也不可撕毀選票，否則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。

登記參選台北市第2選舉區的候選人共5名，分別為全民無黨聯盟推薦的陳源奇、民進黨推薦的前台北市議員何志偉、無黨籍的王奕凱、國民黨推薦的台北市議員陳炳甫，以及前台北市觀傳局長陳思宇。登記參選台中市第5選舉區的候選人共4名，分別是國民黨推薦的前立委沈智慧、前台中市議員邱于珊、民進黨推薦的前台中市交通局長王義川，以及聯合黨推薦的林忠勝。

由於原台北市第2選舉區立委為民進黨籍的姚文智、原台中市第5選舉區立委為現任台中市長盧秀燕，國民兩黨皆有不能輸的壓力，再加上陳思宇以台北市長柯文哲的人馬之姿參選，更讓台北市的立委補選，形成藍、綠、白對決的態勢，被視為具有2020大選前哨戰的意味。（編輯：楊凱翔）1080126