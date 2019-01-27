韓國瑜后羿射日說 朱立倫：這樣做促進黨團結

（中央社記者王鴻國新北27日電）有意參選2020總統的前新北市長朱立倫今天對韓國瑜「后羿」說法表示，很謝謝韓國瑜，如果能這樣做就是促進國民黨團結。至於「后羿」若把黨內「太陽」都射下，朱立倫也表歡迎。

朱立倫今天到中和參拜廣濟宮等廟宇並發春節紅包獲歡迎，許多民眾大喊「總統好」，不僅一一和人握手致意，也致詞表示，如果有機會領導中華民國，一定會和所有民眾在一起拚經濟，讓兩岸和平，因為拚政治不如好好拚經濟，兩岸對抗不如推動兩岸和平，大家合作，民眾才會平安幸福。

由於民進黨台北市議員王世堅說，高雄市長韓國瑜如果選2020，聲勢和支持率會強過國民黨內的4顆太陽，韓國瑜回說要稱自己是后羿（傳說能射下太陽的人）。朱立倫對此表示，很謝謝韓國瑜，如果能這樣做就是促進國民黨的團結。

朱立倫說，國民黨團結來爭取2020勝選都還很辛苦，需要高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等地方首長共同努力促成團結，國民黨初選或提名出來後，大家都能夠團結一致，這就是一顆太陽。

媒體追問很多人呼籲韓國瑜出來選，朱立倫會不會擔心「4顆太陽」都被后羿射下來，朱立倫笑說，如果國民黨有任何可以團結黨、爭取勝選的每一位都歡迎。

朱立倫強調，他從沒說過誰不能參選，或不歡迎哪一人參選，韓國瑜是大家的好朋友，如果能促成國民黨團結，不管是后羿也好，或任何方式都感謝。

媒體詢及有關美國行一事，朱立倫表示，有安排年後去美國矽谷行程的計畫，行程仍在安排中，主要是談台灣經濟發展和科技轉型，比較沒有政治議題。（編輯：方沛清）1080127

有意參選2020總統的前新北市長朱立倫（中）27日到新北市中和參拜廣濟宮等廟宇，他對高雄市長韓國瑜「后羿」說法表示，很謝謝韓國瑜，如果能這樣做就是促進國民黨團結。中央社記者王鴻國攝 108年1月27日

有意參選2020總統的前新北市長朱立倫（中）27日到新北市中和參拜廣濟宮等廟宇，並發春節紅包。中央社記者王鴻國攝 108年1月27日